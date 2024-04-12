協成行等3430萬沽名鑄 8個月做價升兩成

中原資深分區營業經理林海帆表示，名鑄高層G室，實用1030方呎，兩房1套連工人房間隔、望市景，新近以3430萬元成交、實呎3.33萬元。資料顯示，同類低層G室，去年8月曾以2860萬元成交，意味是次成交單位做價回升570萬元或20%，即使撇除樓層因素仍反映樓價反彈。

資料顯示，上述單位原由錦華置業有限公司於2009年以約2954萬元一手購入，當時公司董事為協成行集團主席方潤華及其子方文雄，2013年10月以3100萬元轉讓予家族另一名方姓人士，若與該家族2009年購入價比較，現持貨約15年，帳面賺476萬元或16%。

鄧成波家族3380萬沽華景園 帳升逾倍

此外，「舖王」鄧成波離世後，該家族先後沽出多個物業，除工商舖物業外，亦包括豪宅單位，其中南灣道華景園2座中層A室，上月中3380萬元售出，實用1358方呎，3房1套間隔，實呎2.5萬元。鄧氏家族2005年以1600萬元購入，帳面獲利1780萬元或超過1倍。

事實上，該家族去年中亦以8000萬元售出淺水灣麗景園一個高層實用2576方呎單位，4房雙套間隔，實呎約3.1萬元。該家族2016年斥7038萬元連雙車位購入，後成遺產盤，去年底轉由其子鄧耀昇、鄧耀文持有。以當年購入價計，帳面升值962萬元或約14%。

另中原高級區域營業董事王婉婷表示，何文田皓畋1座低層A室，實用506方呎，兩房間隔，以845萬元沽出，實呎16,700元。單位上一層A室，去年底以800萬元易手，是次成交價比同類約4個月前回升45萬元或6%。原業主2016年9月882萬元一手購入，持貨近8年帳面仍蝕37萬元或4%，連使費料實蝕約78萬元或9%。