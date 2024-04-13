青衣長安邨年半來呎價首破萬元 212呎已補價售228萬 較年初「撤辣」前低位彈兩成

據區內代理透露，今次成交單位為長安邨7座安泊樓高層04室，實用面積212方呎，單位上周以228萬元已補價售出，實呎10,755元。原業主1998年約9.6萬元向房委會未補地價購入，估計即使連補價計仍獲利甚豐。此外，翻查屋苑近年成交紀錄，對上一次同類單位成交，於今年1月錄得，當時一個實用面積225方呎的5座安湖樓中層3室，以205萬元已補價易手，實呎9111元，即今次成交呎價較3個月前同類單位大幅反彈約18%。

同座150呎戶6年前實呎高達1.87萬

長安邨迷你戶在旺市時一向有價有市，有區內代理指出，同類單位數年前實呎逾萬元屬正常，而今次售出之單位，同座同面積中層04室，2018年就曾以308萬元、實呎14,528元已補價易手，即今次單位較同類低十數層單位6年半前做價仍低35%，連同樓層因素，料實際低約四成。值得一提的是，同座實用150方呎的高層06室，2018年曾以280萬元已補價易手，實呎18,667元，一度創下香港公屋史上呎價最高紀錄。

新城市廣場3房1570萬沽 一年新高

新界老牌屋苑有大單位以近年高價易手。利嘉閣地產聯席董事李偉佳指出，沙田新城市廣場3期海桐閣中層C室，實用面積954方呎，3房1套間隔，以1570萬元成交，實呎16,457元。資料顯示，是次為去年3月錄得1618萬元成交後，屋苑一年做價新高。原業主2013年以約1350萬元買入，帳面獲利220萬元或約16%。

另外， 中原地產高級分區營業經理李百達表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月不足半月暫錄約12宗成交，交投步伐雖較上月同期放緩，但期內成交單位多為3房戶，逾半做價達1100萬元以上，當中美菊閣低層E室，實用922方呎，3房1套間隔，以1400萬元成交，實呎15,184元。原業主於2011年以985萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出帳面獲利415萬元，單位升值逾42%。

美聯物業營業經理羅定康稱，十大屋苑之一的將軍澳新都城，位於9座中層G室，實用363方呎，兩房間隔，以572萬元易手，實呎15,758元。原業主2006年2月173萬元購入，持貨約18年，帳面賺約399萬元或約2.3倍。

明報記者