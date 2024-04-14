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Blue Coast次輪沽出126伙

【明報專訊】鐵路新盤承接力不俗，由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast，昨日進行次輪銷售184伙，售出126伙或68%；整個項目累售540伙，套現逾100億元，是近一年來新盤吸金王。會德豐將軍澳日出康城PARK SEASONS將接力推售，昨首日收逾1500個認購，超購近10倍，擬於短期內加推，最快本周末開售。

樓花期約21個月的Blue Coast，市場消息稱，項目自本月初開售至今，共售出540伙，佔此期單位總數642伙的84%，套現逾100億元。長實執行董事趙國雄昨日在項目開售前已揚言，接下來價錢會有調升。另Blue Coast明日（15日）起，以招標形式發售36個4房戶。

PARK SEASONS首日收逾1500票

Blue Coast兩輪銷售後，由另一鐵路新盤、樓花期約20個月的日出康城PARK SEASONS接力。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目昨日接受認購，收票逾1500張，以首張價單138伙計，超額認購近10倍，將於短期內加推，最快本周末開售。黃續稱，在PARK SEASONS收票帶動下，第1期SEASONS PLACE昨售出7伙，項目至今累售565伙，佔總數650伙87%，套現近36億元。

天璽．海沽兩伙 共涉逾1.05億

豪宅新盤續獲承接，新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海昨日連沽兩伙，單日吸金逾1.05億元，其中售出的一伙為5座17樓A室，實用1401方呎，四房雙套間隔，成交價6305.5萬元，實呎45,007元。

另新地屯門現樓項目御海灣亦連沽6伙，單位實用由255至514方呎，成交價由537.56萬至1000.93萬元，實呎由19,473至21,323元，總成交金額逾半億元。另買家可享有按定價計算之21.06%至26.88%之回贈。

一手暢旺，二手受壓，有投資者趁機尋寶。本月暫錄得13宗成交的鰂魚涌太古城，最新錄連租約成交。中原副區域營業董事張光耀稱，單位為耀星閣中層D室，實用503方呎，2房間隔，原業主本月初以850萬元放售，議價後減價60萬元或7%，以790萬元成交，實呎15,706元。

據悉，單位現以月租1.9萬元租出，買家可享即時租金回報2.9厘。原業主2010年以483萬元購入，持貨約14年，現帳面獲利307萬元或約64%。

[香港地產]

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