「撤辣」後 近七成大型屋苑單位估價升 嘉湖兩房彈8%最勁 太古城4房漲價百萬

明報記者 歐陽慧恩

由於現時估價主要反映約1個月前、即3月中的市况，而估價反彈強勁之屋苑，多為早前樓價跌得最深的屋苑；據本報統計資料，自全面「撤辣」後，全部60個估價個案，有40個估價調升，佔比為67%，升幅介乎0.9%至8%；12個估價個案則仍見回落，佔比20%，跌幅由0.5%至4%；其餘8個、即13%個案屬無升跌。值得留意是，上述估價數據截至4月9日，相關升幅估計主要集中於3月中下旬錄得。

兩成個案估價跌 逾一成無升跌

可留意是，匯豐、恒生對藍田麗港城兩個單位的估價輕微下調，跌幅0.5%及0.65%，其餘9個屋苑的單位，均屬調升或維持原來估值，升幅介乎0.9%至7.4%。至於中銀香港，則下調4個屋苑單位的估價，當中包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園等，但跌幅僅介乎1%至4%。

至於早前樓市淡靜時，樓價跌勢較急的嘉湖山莊，兩個追蹤單位的最新估價，在3間大型銀行中均見升幅，升幅最大是賞湖居第2座中層F室，實用449方呎兩房間隔，中銀香港最新估價為391萬元、即實呎8708元，較「撤辣」前的362萬元升29萬元或8%，重返去年12月水平。值得留意是，上述單位單就去年11月、即《施政報告》出台後至今年2月「撤辣」前，中銀香港估價一度累跌19%，亦為同期十大屋苑所有個案中跌幅最大，是次屬低位反彈。

早前急跌價新界屋苑 均呈回升

同樣在「撤辣」後，成交量急增的沙田第一城，全數估價個案皆報升，其中第10座中層實用327方呎兩房單位，匯豐、恒生估價連升兩個月至444萬元，較「撤辣」前的418萬元，升26萬元或6.2%，升幅亦明顯。市區方面，港島東太古城春櫻閣高層A室，實用1277方呎4房戶，中銀最新估價為2637萬元，較「撤辣」前估價2503萬元，調升134萬元或5.4%，同一單位在匯豐、恒生的估價，亦獲提升113萬元或3.7%，報3142萬元。

業界：成交增 銀行批按揭或延長

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行、估價行會根據大型屋苑單位的最新登記成交價調整估價，目前估價相信主要反映3月初至中旬的成交價；她指出，由於二手物業成交量增加，部分中、小型銀行的按揭審批過程亦可能會延長，由過往約3周延長至現時約一個月，買賣雙方該留意有關情况。