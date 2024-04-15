45%居屋單位估價跌 兩成個案回升

兩大銀行自3月下旬至本月9日約兩周時間，普遍維持原來估價，只有匯豐對馬鞍山錦豐苑兩個單位的估價，略為調升約0.5%。

富榮3房估價比「撤辣」前跌4%

可留意，九龍3個居屋屋苑，包括旺角富榮花園、九龍灣麗晶花園及鑽石山龍蟠苑，中銀香港的估價均呈下跌，跌幅由1%至2.2%不等；匯豐亦只維持龍蟠苑估價不變，其餘兩個九龍區居屋，均下調其單位的估價，包括富榮花園第6座中層H室，屬實用592方呎3房戶，匯豐最新估價為883萬元，較「撤辣」前跌4%，為所有個案中跌幅最高。

兆康苑兩房估值回升逾4%

反觀屯門老牌屋苑兆康苑，在政府全面「撤辣」前樓價跌勢一度急速，自去年10月政府開始「減辣」至2月底正式「撤辣」前，兩個追蹤單位的估價在中銀香港、匯豐均跌約19%，但最新兩間銀行均上調其估價，其中D座高層7室，實用455方呎兩房戶，中銀香港最新估價342萬元，較「撤辣」前升4.3%，屬升幅最多個案。

另一同獲兩大銀行調升估價的為鰂魚涌居屋王康山花園，中銀香港對兩個追蹤單位估價調升約3.3%，匯豐則微升0.3%至0.4%。