moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

金禧兩房SARS貨470萬沽 21年帳賺4倍

【明報專訊】新盤銷情暢旺，二手市場持續受壓，其中大圍區4月至今暫錄約20宗二手成交（連同居屋），按月減少約三成之際，中原營業經理侯惠良表示，金禧花園第3座中層G室，實用328方呎兩房戶，原業主開價約530萬元，議價後以470萬元易手，即減價60萬元或11%、實呎14,329元，新買家為用家；原業主2003年以90萬元購入，SARS貨帳面獲利380萬元或4.2倍。

SEA TO SKY海景3房損手兩成

不過，二手市場仍不乏蝕讓，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY，屋苑第2座中層一個實用798方呎3房連儲物房單位、可望海景，原業主開價1250萬元放盤，減價28萬元或2%，以1222萬元易手、實呎15,313元；原業主2021年以1447萬元一手購入，帳面蝕225萬元或16%，連使費料有機會實蝕約306萬元或21%。另新界半新盤的大單位亦錄蝕讓，世紀21奇豐區域經理莊瑞生透露，馬鞍山峻源第1座高層單位，實用1615方呎4房雙套戶，原業主叫價4200萬元，放盤約一周以3433萬元成交，即減價767萬元或18%、實呎21,257元；原業主2020年斥3680萬元買入，帳面蝕247萬元或6.7%，連使費料有機會實蝕約474萬元或13%。

十大屋苑周末9成交 按周持平

另據中原統計，過去周末兩日（4月13及14日），十大屋苑錄約9宗成交，按周無升跌，當中一半屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城、東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊；另美聯統計，十大屋苑過去兩日同錄約9宗成交，為「撤辣」後首個周末重回單位數。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款