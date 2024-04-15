金禧兩房SARS貨470萬沽 21年帳賺4倍

SEA TO SKY海景3房損手兩成

不過，二手市場仍不乏蝕讓，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY，屋苑第2座中層一個實用798方呎3房連儲物房單位、可望海景，原業主開價1250萬元放盤，減價28萬元或2%，以1222萬元易手、實呎15,313元；原業主2021年以1447萬元一手購入，帳面蝕225萬元或16%，連使費料有機會實蝕約306萬元或21%。另新界半新盤的大單位亦錄蝕讓，世紀21奇豐區域經理莊瑞生透露，馬鞍山峻源第1座高層單位，實用1615方呎4房雙套戶，原業主叫價4200萬元，放盤約一周以3433萬元成交，即減價767萬元或18%、實呎21,257元；原業主2020年斥3680萬元買入，帳面蝕247萬元或6.7%，連使費料有機會實蝕約474萬元或13%。

十大屋苑周末9成交 按周持平

另據中原統計，過去周末兩日（4月13及14日），十大屋苑錄約9宗成交，按周無升跌，當中一半屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城、東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊；另美聯統計，十大屋苑過去兩日同錄約9宗成交，為「撤辣」後首個周末重回單位數。