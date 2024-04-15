moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新盤本月成交破千宗 Blue Coast佔逾半

【明報專訊】4月踏入中下旬，綜合市場資訊，整體一手成交累積錄逾1000宗，主要來自長實（1113）及港鐵（0066）合作、樓花期約20個月的黃竹坑港島南岸Blue Coast，經兩輪銷售累沽約540伙；另一鐵路新盤、會德豐旗下樓花期約19個月的將軍澳日出康城PARK SEASONS，市場消息指過去兩日收約2200張票，以首推138伙計，超購15倍，預計短期加推單位應市，擬本周六（20日）首輪銷售。

PARK SEASONS兩日收2200票 超額15倍

主打一兩房的PARK SEASONS開售在即，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目稍後加推單位，料將溫和提價，而現時入票人士中，逾一半屬SEASONS PLACE的向隅客，亦有逾100組客人屬大手買家。

至於同系SEASONS PLACE，過去兩日錄約8宗成交，包括第3B座45樓A室，實用665方呎3房戶，成交價1055.3萬元、實呎1.58萬元；項目3月推出至今累售566伙，佔全盤逾87%，套現逾36億元。

Blue Coast個別撻訂戶提價一成

至於Blue Coast經兩輪銷售後，據成交紀錄冊顯示，首錄兩宗撻訂，包括第2B座10樓E室、第2B座10樓H室，本月初以1689.5萬及1648.1萬元售出，惟顯示交易再未有進展，料買家已撻訂，兩宗撻訂涉殺訂總額約167萬元。

長實昨日推出第1D、3B號修訂版價單，涉9伙提價，加價單位主要屬第2B座E室、H室，屬實用746至813方呎3房戶，其中第2B座10樓E室，實用813方呎，新價單定價2100萬元，較原來定價1900萬元加價10%；同座同層H室，實用746方呎，新價單定價為2048.6萬元，同樣較舊價貴10%；其餘7伙加幅均約2%。

維港滙平台特色戶4395萬沽

另信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙，周末兩日售出4伙，涉資近9640萬元，其中第1座1樓A室特色戶，實用1319方呎4房雙套間隔、連104方呎平台，成交價4395.2萬元、實呎3.33萬元。另外，建灝赤柱ONE STANLEY加推兩伙花園複式戶，實用均為2466方呎、4房4套設計，周四（18日）起招標。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款