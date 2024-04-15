新盤本月成交破千宗 Blue Coast佔逾半

PARK SEASONS兩日收2200票 超額15倍

主打一兩房的PARK SEASONS開售在即，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目稍後加推單位，料將溫和提價，而現時入票人士中，逾一半屬SEASONS PLACE的向隅客，亦有逾100組客人屬大手買家。

至於同系SEASONS PLACE，過去兩日錄約8宗成交，包括第3B座45樓A室，實用665方呎3房戶，成交價1055.3萬元、實呎1.58萬元；項目3月推出至今累售566伙，佔全盤逾87%，套現逾36億元。

Blue Coast個別撻訂戶提價一成

至於Blue Coast經兩輪銷售後，據成交紀錄冊顯示，首錄兩宗撻訂，包括第2B座10樓E室、第2B座10樓H室，本月初以1689.5萬及1648.1萬元售出，惟顯示交易再未有進展，料買家已撻訂，兩宗撻訂涉殺訂總額約167萬元。

長實昨日推出第1D、3B號修訂版價單，涉9伙提價，加價單位主要屬第2B座E室、H室，屬實用746至813方呎3房戶，其中第2B座10樓E室，實用813方呎，新價單定價2100萬元，較原來定價1900萬元加價10%；同座同層H室，實用746方呎，新價單定價為2048.6萬元，同樣較舊價貴10%；其餘7伙加幅均約2%。

維港滙平台特色戶4395萬沽

另信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙，周末兩日售出4伙，涉資近9640萬元，其中第1座1樓A室特色戶，實用1319方呎4房雙套間隔、連104方呎平台，成交價4395.2萬元、實呎3.33萬元。另外，建灝赤柱ONE STANLEY加推兩伙花園複式戶，實用均為2466方呎、4房4套設計，周四（18日）起招標。