維峯•浚匯開放式戶 月租1.35萬 呎租68元

翻查資料，維峯•浚匯另一個中層實用196方呎開放式單位，去年12月曾以實用呎租約70元獲承租。

維港滙海景兩房2.9萬獲承租

九龍區方面，新入伙大型私宅屋苑亦不乏租務成交，香港置業首席聯席董事曾漢民表示，西南九龍長沙灣維港滙1期第5座低層A室，實用522方呎兩房間隔、向西南望海景，業主以3萬元放租約兩星期，獲外區客洽詢，經議價後以2.9萬元獲承租，實用呎租約56元，即減價1000元或逾3%，新租客為一對夫婦；上述單位業主於2021年8月，以約1312.9萬元一手購入，可享2.7厘租金回報率。

匯璽兩房減價5%後 呎租55元

另外，南昌站匯璽亦新錄兩房戶租務成交，利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，匯璽第2A座中層C室，實用約534方呎兩房間隔、望海景，業主原叫價3.1萬元，議價後減1500元或約5%，以2.95萬元獲承租，實用呎租逾55元；業主於2017年斥資約1249.6萬元一手購入，享租金回報率2.8厘。