YOHO Midtown兩房740萬沽 8個月高

明報記者 周悅蜓

中原分行經理林頌宜表示，YOHO Midtown第5座高層D室，實用507方呎兩房間隔，望內園景，以740萬元沽出、實呎14,596元，料創屋苑兩房戶型8個月來新高，新買家為換樓客；原業主2016年9月666萬元購入，持貨8年，帳面獲利74萬元或11%。

另中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，現時元朗區內樓價較低的放盤已被消化，惟區內放盤量仍然足夠，不少業主議價空間相對減少，區內樓價對比年初有2至3%輕微升幅。

朗庭園兩房價今年首突破500萬

事實上，元朗區另一大型屋苑朗庭園，亦新錄今年首度破500萬元成交。王勤學續指出，朗庭園第1座高層G室，實用433方呎兩房間隔，原業主叫價530萬元，減價13.2萬元或2.5%，新近以516.8萬元沽出、實呎11,935元，為屋苑兩房價位今年首度突破500萬元；原業主2005年3月以145.5萬元買入，帳面獲利371.3萬元或2.6倍。

不過，二手市場仍然錄得個別蝕讓成交，其中沙田老牌屋苑偉華中心，新錄兩房單位蝕讓。利嘉閣高級區域董事郭建民表示，偉華中心第1座中層F室，實用358方呎兩房間隔，以518萬元成交、實呎14,469元；原業主2017年以約518萬元買入，帳面雖持平，但若連使費料有可能實蝕約23萬元或4.4%。

景新臺未補價兩房326萬沽 帳賺2.7倍

資助房屋方面，新一批「白居二」成為二手市場的生力軍；中原分行經理曾慧敬表示，屯門居屋景新臺第4座中層G室，實用499方呎兩房間隔，原業主叫價330萬元，減價4.2萬元或1.3%，以325.8萬元售出、實呎6529元，新買家原為區內租客，屬「白居二」客；原業主2007年5月以89.1萬元未補地價買入，帳面獲利逾236萬元或2.7倍。

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