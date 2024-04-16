上源3房呎售9137元 業主損手兩成

東環3房690萬沽 料蝕一成

此外，東涌東環本月暫錄兩宗成交，美聯高級區域經理方吉和表示，屋苑第3A座25樓03室，實用面積595方呎3房戶，原業主今年3月叫價738萬放售，累減48萬元或6.5%後，以690萬易手、實呎11,597元；原業主2020年4月以717萬元買入，帳面已蝕27萬元，連其他使費料實蝕近68萬元或9.5%。

市區大型屋苑亦錄蝕讓，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站維港灣4月至今暫錄約4宗成交，較上月同期6宗，減少兩宗或33%；屋苑新錄第3座中層H室易手，實用面積645方呎3房間隔，原業主早於2022年以1400萬元連租約放售，直至半年前以同樣叫價交吉放售，累減270萬元或19%後，以1130萬元售出、實呎17,519元，較市價低約5%；原業主2019年以約1450萬元購入，一直作收租，帳面已蝕320萬元，連其他使費料實蝕約400萬元或27%。

環宇海灣3房1075萬沽 10年賺38%

另中原高級區域營業經理黎子華表示，荃灣環宇海灣第2座高層B室，實用面積750方呎3房間隔，原業主叫價1200萬元，獲區內分支家庭洽購，減價125萬元或10%後，以1075萬元沽出、實呎14,333元。

上述物業原業主2014年以781萬元一手買入，持貨10年，帳面獲利294萬元或38%。