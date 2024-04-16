朗賢峯今向傳媒開示範單位 料快開價

PARK SEASONS 3日收2500票 超額17倍

至於另一鐵路新盤、會德豐發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，過去3日累收約2500票，以首推138伙計，超額逾17倍，最快今日加推及公布銷售安排，擬本周六首輪發售；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，逾50%入票人士為SEASONS PLACE的向隅客。

一手成交方面，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧最新售出兩伙，包括第2座20樓B室，實用1002方呎3房戶，成交價3286萬元、實呎3.28萬元；另第2座22樓B室，同為實用1002方呎3房戶，成交價3310萬元、實呎3.3萬元，吸金近6600萬元。

跑道區同區由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，亦連售3伙，分別是第3B座19樓A室、19樓B室及23樓C室，實用526至656方呎不等，屬兩房間隔，成交價1285.47萬至1610.39萬元，呎價2.44萬至2.51萬元。

興勝創建1.488億售The Austine Place舖

另一方面，興勝創建（0896）公布，以1.488億元向Shun Hing Holdings Company Limited，出售佐敦官涌街38號The Austine Place全部地下之1號、2號、3號及5號商舖，以及一樓之5號商舖；興勝創建預期，出售事項產生所得款項約1.488億元，其中約9000萬元，將用作償還以該物業作抵押之銀行貸款，而所得款項餘額，在扣除相關費用及開支後，將用作一般營運資金。

興勝創建指出，該物業現為空置，公司會不時對集團資產進行策略性檢討，以盡量提高股東回報。