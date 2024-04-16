首季私宅買賣破6000宗 升兩成 三季新高

每宗平均價743萬 跌14%

不過，今年首季每宗平均成交價錄得742.94萬元，按季跌14%，為2017年第三季以來的27季新低。可留意是，首季十大活躍成交屋苑買賣登記量，錄得全線上升，合共錄762宗登記，相對第四季錄約496宗，按季升266宗或54%；季內登記量升幅最大屋苑為柴灣杏花邨，共錄45宗登記，按季增兩倍；紅磡黃埔花園及元朗YOHO TOWN同樣按季升1.64倍，分別錄得74宗及58宗買賣登記。

此外，樓價介乎2001至5000萬元登記單位類別，於首季錄得最大升幅，共165宗登記，按季升41%；601萬至800萬元，以及400萬元以內兩個樓價組別，分別按季升28%及22%，各錄1051宗及1807宗登記，為登記佔比較多的兩個銀碼類別。

分析：次季私宅買賣料破萬宗

陳海潮指出，受惠「撤辣」效應，各方購買力回流入市，除用家外，亦有不少換樓客及投資者入市；至於4月截至11日止，二手私宅買賣登記已突破1500宗，預期整月可錄約3800宗，倘若4月、5月仍能維持每月平均逾3300宗，整個第二季料有望達1.05萬宗，屆時除按季增72%外，料亦創自2021年第四季以來11季新高。