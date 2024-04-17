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東環兩房業主持貨4個月 損手一成

【明報專訊】雖然市場交投氣氛活躍，但二手市場依然不乏蝕讓個案，其中東涌新晉屋苑東環，新錄一宗短炒蝕讓個案；屋苑一個兩房戶新近以548萬元易手，原業主持貨不足半年，料實蝕約55萬元或近一成。

市場消息指出，東環6B座低層戶，實用484方呎兩房間隔，以548萬元售出、實呎1.13萬元；資料顯示，原業主去年12月購入，當時作價579萬元，持貨僅4個月，帳面蝕31萬元，雖然政府2月底全面「撤辣」，今次沽貨毋須支付額外印花稅SSD，但若連同代理佣金及稅項，料實蝕約55萬元或近一成。

瑧蓺開放戶410萬沽 較一手價貶值四成

另資料顯示，西營盤瑧蓺一個實用227方呎中層開放式戶，早前以410萬元售出、實呎1.8萬元；原業主去年1月以530萬元入市，帳面蝕120萬元，加上購入時須付樓價15%「辣稅」，連同使費料實蝕約210萬元或39%。

值得一提是，上述單位曾於2018年以696.4萬元一手售出，之前業主2023年沽貨，帳面亦要蝕166.4萬元或24%，最新成交價更較5年前一手價，貶值逾286萬元或41%。

另世紀21家天下物業分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園錄得今年首宗已補地價3房戶成交，為第9座中層D室，實用592方呎，以830萬元（自由市場價）售出、實呎1.4萬元；原業主2013年以448萬元（未補地價）購入，持貨11年，現帳面獲利甚豐。4月至今，富榮花園暫錄3宗成交，其中綠表市場佔兩宗。

淺水灣道單位1.22億售 呎價近6.2萬

港島豪宅方面，南區淺水灣道117號一個高層單位，實用1975方呎，新近連車位以1.22億元售出、實呎6.17萬元，售價及呎價均創該物業新高紀錄；原業主2009年以4800萬元連車位購入，帳面獲利7400萬元或1.5倍。

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