長實石崗項目擬調低發展密度 建916伙

據城規會文件顯示，上述申請地皮位處錦田公路旁邊，毗鄰長實同系四季雅苑及四季名園，地盤面積原為34.73萬方呎，現略為增加9300方呎或約3%，至逾35萬方呎；同時，總發展地積比率由原來1.4倍，下調約29%至1倍，發展總樓面略微減2%，約為32.48萬方呎。

新渡輪紅磡碼頭上層擬設藝術處所

按照最新發展計劃，長實等計劃興建22座住宅及兩座非住用建築物，較原有申請的23座住宅大廈，以及3座非住用物業，各減少一幢，不過，涉及的單位伙數則不變，維持916伙。

另外，新渡輪再次向城規會遞交申請，就紅磡（北）碼頭上層處所，作擬議展覽廳、商店及服務行業（處所），涉約5059方呎。

申請人指出，碼頭現只有下層用作渡輪乘客的上落船及食肆用途，有意善用上層的空置空間，目前正與一個潛在租戶，商榷於處所提供藝術展覽及「五感」健康諮詢服務。

至於作為展覽場地的租金收入，將是新渡輪其中一項重要的非票務收入，以支持公司營運渡輪服務。