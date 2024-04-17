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伯恩光學楊建文斥1.5億 購「舖王」家族觀塘舖

【明報專訊】近年積極吸納觀塘區工商物業的伯恩光學始創人楊建文，再有收購新目標；資料顯示，觀塘開源道62號駱駝漆大廈第1座地下A1及A2舖，在3月下旬連租約以1.5億元易手，以總面積3816方呎計、實呎3.93萬元；買家為灝昇有限公司，註冊董事為伯恩光學楊建文及林惠英。

兩舖逾3800呎 料租金回報3.2厘

據悉，上述兩商舖的租金收入每月約40萬元，即現可享租金回報約3.2厘；相關舖位原業主為「舖王」鄧成波家族，在2010年1月以1.385億元購入駱駝漆大廈1座地下A1和A2舖，以及B1至B3舖，持貨14年，是次先沽出兩舖，帳面獲利1150萬元或8%。翻查資料，楊建文鍾情觀塘區物業，先後透過強拍，統一開源道業發工業大廈第1及2期，以及年運工業大廈的業權，計劃重建作新式商廈；另外，亦有收購成業街怡生工業中心及商廈寧晉中心單位等。

荃灣工廈單位288萬沽 業主料平手

另受惠於新資本投資者入境計劃，工廈物業查詢及買賣個案有所增加。中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，荃灣大涌道8號TCL工業中心10樓16室，面積788方呎，最新連租約以約288萬元售出、呎價約3655元。據悉，上述單位現月租約1.2萬元，新業主料享租金回報約5厘；原業主去年3月以約284萬元購入，帳面獲利約4.2萬元，但扣除佣金及釐印費等支出後，料實質平手離場。

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