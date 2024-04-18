朗賢峯首批折實均呎近2萬 何文田8年新低 1房388方呎689萬入場

明報記者 江俊洋

參考朗賢峯毗鄰的新盤、華懋及港鐵的瑜一•天海（瑜一1A期），去年5月首批90伙、折實均呎26,718元，今次朗賢峯新盤折實均呎低約25% ；若以去年3月推出、同系的瑜一1B期，首批折實均呎24,838元比較，則低約兩成。值得留意，朗賢峯首批折實均呎，亦低於項目毗鄰、樓齡約8年的天鑄二手呎價25,852元逾兩成（見表）。

低一年前毗鄰瑜一1B均呎兩成

朗賢峯為何文田站上蓋的壓軸項目，預計關鍵日期為明年3月，樓花期長約11個月。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀以「壓軸心動價」形容是次項目首批單位價錢，首推單位約60%單位（約69伙）的折實呎價低於2萬元。她稱，價錢參考近期推出的鐵路盤，而且推出鐵路盤銷情理想，故有信心朗賢峯能吸引一批買家，並稱項目有加價空間，亦會視乎收票反應，再決定會否設大手買家組別選購單位。

首批1至2房戶佔七成半

項目首張價單涉115伙，市值超過15億元，全部位於第IIB期的6A、6B座中低層單位，1至2房戶佔約七成半，包括44伙1房單位、42伙2房單位、29伙3房1套單位，實用面積388至774方呎，折實價688.7萬至1849.3萬元，折實實呎17,750元至23,893元。

今起開放示範單位及收票

入場單位為第6B座2樓C室，實用388方呎1房戶，以最高折扣18% 計算，折實價688.7萬元、折實呎價17,750元，同時亦為今批折實呎價最低的單位。相比去年推出的瑜一1B期，旗下實用336方呎的1房戶，折實入場價786.84萬元、折實實呎23,418元，朗賢峯單位不但面積更大，呎價亦低約24%，並成為港鐵何文田站上蓋項目折實價最平單位。惟要留意，上述單位屬低層戶，向西外望忠孝街街景。

即供與建期折扣相差2個百分點

項目為買家提供4種付款計劃，其中選用120天現金付款計劃，可享有5%折扣，連同其他折扣優惠合共13%，最高總折扣率18%，比較建期付款最高折扣16%，兩者相差2個百分點。至於項目第IIA期單位，是次未有推出，梁淑儀早前曾表示，該期數單位傾向以招標形式推售。

[香港地產]