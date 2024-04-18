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棄投希雲大廈 金朝陽：估值低底價逾一成

【明報專訊】由金朝陽（0878）持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，昨日公開拍賣，惟發展商最終棄拍，成《強拍條例》自1999年實施以來，第四度錄得「流拍」，亦是條例生效後最大宗流拍個案。

金朝陽公布，自土地審裁處今年2月授予出售命令後執行該命令，經審慎考慮香港現時之經濟狀况及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續下調；另該集團委託測量師行威格斯編製之估值報告指出，今年2月29日項目重建後市值約21億元，低於今年2月公布項目底價24.25億元約13%，故最終決定放棄競投。

兩年前曾以32億售出 最終未成交

金朝陽續稱，現正尋求法律顧問意見，以探索及評估下一步就該地段之擁有權可能採取的不同方案，包括訂立私人協議，以便購買餘下單位，或向土審申請延長舉行另一次拍賣之時間，並申請下調底價以便與該地段之當前市值一致。

希雲大廈坐落於禮頓道128至138號（雙數）及希雲街2至30號（雙數），1959年落成，樓齡約65年，現為一幢11層高商住樓宇。金朝陽2019年申請強拍，當時持有84.04%業權，該集團最新披露，目前持有約88.79%業權。翻查資料，希雲大廈曾於2022年以約32.09億元售出，買家支付按金約3.2億元後，未有按協議支付進一步按金約3.2億元，金朝陽去年9月指出，以友好方式解決，訂立和解協議，有關買賣協議停止生效。項目今年2月獲批強拍，底價24.25億元，若以商業發展，以地積比15倍計，可建樓面約19.8萬方呎，即每呎樓面地價約1.2萬元。

至於舊樓流拍，近年亦間中出現，上述個案是《強拍條例》自1999年實施以來，歷來第四宗。首宗流拍個案是寶聲集團等持有大部分業權的九龍城獅子石道73至75號全幢物業，於2020年11月以底價逾2.23億元拍賣，但未獲承價，寶聲拍賣會後表示，底價過高和未有反映實際市况，故未有到場出價。及後寶聲私人收購餘下兩個地舖，成功在2021年統一業權。

[香港地產]

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