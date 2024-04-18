柏蔚山3房銀主盤1700萬沽 6年貶值26%

藍天海岸3房租轉賣 17年賺近兩倍

此外，二手市場有單位轉租為賣。中原高級分區營業經理吳家威表示，東涌藍天海岸5座低層C室，實用896方呎，3房1套間隔，以888萬元沽出、實呎9911元，買家為區內租客。值得留意，單位之前放租兼放售，原以月租2.45萬元租出，但新近有買家洽購，原業主決定賠訂取消租約；原業主2007年11月320萬元買入，帳面獲利568萬元或1.8倍。

峰景大廈3房連車位5.5萬租出

租務方面，樓齡近60年的北角半山老牌豪宅峰景大廈，新錄大額租賃成交；中原高級分行經理李宗恩表示，屋苑中低層C室，實用1690方呎3房1套間隔，以5.5萬元連車位獲承租，實用呎租約33元；業主2012年以2247萬元連車位購入，租金回報2.9厘。北角半山另一豪宅亦錄租務成交，美聯高級營業經理謝國安稱，海天峰第1座高層A室，實用998方呎3房1套房間隔，最新以5.48萬元租出、實用呎租約55元；業主2003年以約823萬元購入，租金回報8厘。

太古城3房3.68萬租出 呎租40元

另利嘉閣首席聯席董事林俊傑表示，鰂魚涌太古城海棠閣低層D室，實用922方呎，3房1套間隔，獲家庭客以3.68萬元承租、實用呎租約40元。業主早於2002年以約427萬元購入，租金回報高達10厘。

[香港地產]