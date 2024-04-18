遵理梁賀琪：事業有成再買樓

梁賀琪目前除了是精英匯集團主席外，亦是國際培幼會主席，該會上周六在香港科學院舉行「『愛‧ 女孩』 起跑！ 2024」（Run for Girls）慈善活動，獲近2000人參加，籌得近100萬元，為孟加拉女孩爭取權益。在國際培幼會義務董事盧炳松介紹下，梁賀琪本周一於遵理荃灣分校接受專訪，除介紹Run for Girls外，亦應記者提問分享自己的人生經驗，包括如何在1989年港大文學院翻譯系畢業後經營補習社，首年便賺得第一桶金及置業照顧家人。

童年一家六口住300呎私樓 再分租牀位

曾先後任職奧美、可口可樂、迪士尼及領展（0823）公關高層的盧炳松於2022年12月15日接受本欄專訪時透露，自己出生於1950年代，童年時曾與兄弟姊妹及祖母居住在天井上由鐵絲網及木板搭置的平台；出生在1960年代的梁賀琪在是次專訪表示，雖然她在童年時與父母、兩名姊姊及一名妹妹租住大角嘴私樓，但該約300方呎單位，除供她們一家六口容身外，亦要出租兩個牀位予兩名外人以賺取租金收入。

梁賀琪表示：「當年我們住的私樓單位很細，約300方呎，除我們一家六口外，亦要租牀位予兩名叔叔，也就是說，全部加起來8個人住在約300方呎空間，所以一定要做好空間分配，特別是由於只有一個廁所及浴室，因此要編排好每個住客的使用時間；由於爹哋媽咪都有工作，我們四姊妹是一個帶一個，由家姐照顧細妹。」

當年梁賀琪一家的居所，除了面積細，外圍衛生環境亦不理想，梁賀琪回憶說：「由於住所下面是一個濕貨街市，我們四姊妹童年時候，是在曱甴、老鼠等什麼都有的環境下成長，日常坐升降機時往往會遇上豬肉佬或賣魚佬。目前回看，這樣有趣的成長經歷十分不錯，尤其是即使在這樣的環境下，爹哋媽咪也悉心栽培我們四姊妹。」

父母悉心栽培 1980年代以優異成績入讀港大

梁賀琪透露，她由小學開始英文科成績已很好，童年開始亦主要看英文書，跟着入讀德雅中學是位於九龍塘的私校，學費也不低，感謝父母給予她接受優秀教育的機會，「當年爹哋媽咪無論自己怎樣節衣縮食，也要給四個女讀好學校，那個年代他們已經有這樣的想法，我覺得是挺先進的。」她表示，由於父母當年不會儲錢，所有收入均用於四名女兒身上，因此她由小到大「食嘅嘢、著嘅衫、買嘅書」都不是次貨，加上她讀書成績優異，在學校亦與同學及老師相處融洽，形容自己「童年是在好有底氣之下成長」。

現正舉行「2024 年香港中學文憑考試（HKDSE）」，此公開考試的成績將決定考生能否入讀心儀大學及修讀理想學科，對他/她們之後的人生有很大影響，梁賀琪1980年代中期在HKDSE的前身A Level取得優異成績入讀的港大文學院翻譯系，卻非最心儀的學系，「當年制度並非像今天這麼公平，以我在A Level取得的成績，應可以入讀港大法律系，但由於我在知道成績前已選了港大文學院，知道成績後亦無法更改志願」，而意想不到的是，這卻為她3年後港大畢業踏入補習界留下註腳。

港大畢業前父親患癌 棄讀法律開補習社養家

梁賀琪透露，於1989年上半年，她原擬在取得港大文學院翻譯系學位後，再修讀法律學位，並已獲取錄，但得悉父親患癌，於是放棄修讀法律學位，修畢翻譯學位後便盡快投身社會工作，賺取收入養家，亦獲一間日校英文老師的聘書。

因緣際會的是，由於梁賀琪在港大修讀翻譯學位時，在宿舍內收藏了大量工具書，隨着1989年中畢業在即需要退回宿舍，另覓地方藏書，於是與她的表哥、現時的二姊夫、影星伍詠薇的哥哥、當時剛在中大工商管理學院畢業的伍經衡，在元朗以4萬元接手一間補習社，租用近千呎單位，成立「津理語文商科學校」，既用來經營補習業務亦可藏書，原本計劃是只要收到10個學生、每人學費300多元便可收支平衡，卻無心插柳開展了補習集團。

畢業後數個月首置 20萬買錦繡花園獨立屋

梁賀琪表示：「最初我們是打算單對單授課，由我教中文及英文，表哥教文理商科，但我們很快便已收到很多學生，故轉為每班20人，他教10班，我也教10班，當報名爆滿後，我們又再開新班。」她解釋，當年元朗的補習社老師質素良莠不齊，像他們般港大及中大畢業後在元朗任職補習老師不多，物以罕為貴，於是迅速搶奪了市場佔有率。

由於當年元朗補習社的生意意外地好，故梁賀琪只在日校教了一個月便辭職，全職經營補習生意，結果數個月內已賺到可觀收入，跟着以約20萬元買入元朗錦繡花園約1300方呎獨立屋與父母及三姊妹同住，她表示：「我買的第一個物業是錦繡花園，1989年買入價約20萬元，真是平到你唔信，原因是當年無人願意住錦繡花園，嫌交通不方便，但我在元朗開補習社，沒有此問題。」

籲旗下補習導師買樓勿炒股 長線不會輸

隨着港英政府在1990年宣布發展赤鱲角新機場，帶旺新界西北樓價，梁賀琪表示，該錦繡花園單位價格在她買入不久已升值至50萬元，現時估值逾1000萬元，對於首次置業便賺錢，她強調，更開心的是家人住得開心：「我們一家六口在1989年由大角嘴約300方呎細小的地方，搬去約1300方呎獨立屋，像去到天堂一樣，爹哋在患癌療養期間的環境亦是好的，最終在1998年離世。」

既然1989年首次置業已有良好體驗，梁賀琪稱，她及家人在過去35年買入不少物業，亦建議自己補習社的導師藏富於「磚頭」，現時不少同事均有樓揸手，「所有入行的補習名師，第一日我已教他們要買樓、不要炒股，原因是炒股需要分秒留意市况，這會分薄他們備課的時間、影響他們作為補習名師的生涯，買樓便不同了，付首期後每月供樓，等於每月一定要儲錢，你將物業作為儲錢工具，長遠來說是一定不會輸的。」

內地學生對HKDSE教育需求增 市場潛力大

至於補習生意，梁賀琪與表哥伍經衡在1989年下半年已邀請了多名港大及中大畢業的同學加盟，生意愈做愈大，1990年註冊為提供日間課堂的私立中學日校，1992至1993年於元朗開設第二間教學中心，由「津理語文商科學校」易名為「遵理學校」。包括遵理學校等業務，在2018年以「精英匯集團」在港上市，截至2017年7月底財年，盈利3442萬元。雖然隨着市場環境轉變，精英匯集團近年均錄虧損，但梁賀琪指出，內地學生對HKDSE教育服務的需求急升，集團正致力滿足有關需求，料將會帶來龐大增長機遇。

明報記者 葉創成

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