YOHO Hub II高臨最快下周開示位及開價

【明報專訊】正當鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯日前公布首張價單之際，市場亦準備迎接樓市「撤辣」後第5個鐵路全新盤，新地（0016）早前已預告次季推售與港鐵合作的元朗已屆現樓The YOHO Hub 第C期，項目正式命名為The YOHO Hub II，最快下周上載樓書，並會開放現樓示範單位及開價。至於樓花期約20個月、資策（0497）佐敦彌敦道重建項目高臨，最快亦於下周開放示範單位及開價。