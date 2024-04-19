規劃署不反對 新地洗衣街地建摩廈

規劃署文件顯示，有關社福設施的分佈及設計，已與社會福利署及民政事務總署溝通，制訂屬可接受的佈局。另車輛優化道路及交通網絡的安排，運輸署及路政署亦沒有負面意見，增設行人天橋則可改善地方的連接性，故該署不反對有關申請。

資料顯示，申請地盤位於洗衣街與亞皆老街交界，面積約12.42萬方呎，整個發展包含3座大樓，分別主大樓、政府、機構或社區設施附屬大樓，以及承托行人天橋的構築物（含零售元素）。另設6層地庫提供跨境巴士上落客、上落客貨處及泊車位等設施。

3座建築物中，主大樓將建一幢53層高的商用物業（設6層地庫），另設一幢4層高的政府、機構或社區設施附屬大樓（附設6層地庫），以及一幢2層高建築物以承託前往黑布街行人天橋的建築物，此包括零售樓面，總樓面約152.42萬方呎，其中商業樓面約120萬方呎，商場佔約20萬方呎。項目提供不少於7.05萬方呎的公共空間，構成多層式「城市綠洲」，項目預計2029年落成。