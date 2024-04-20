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PARK SEASONS一周收4000票 超額23倍

【明報專訊】多個鐵路全新盤先後推出應市，會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS （第12B期），今日首輪發售168伙，該盤自上周六起收票，至昨日下午截止認購登記，7日來共收4000票，超額認購約23倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS全數單位均屬1房及兩房戶，以折實價計，近八成單位樓價低於700萬元、全數單位則低於800萬元，料獲SEASONS PLACE向隅客、年輕用家及投資客追捧。

項目今日推售的168伙，包括40個1房戶、128個兩房戶，實用面積322至496方呎，折實價454.1萬至770.3萬元，整批單位折實呎價14,632元。

另外，同系SEASONS PLACE（第12A期）新錄高層兩房單位成交，為第3A座58樓A室，實用面積443方呎，以706.7萬元成交、實呎15,953元。項目上月推售至今已售出570伙，佔全盤約88%，套現逾36.4億元。

「陸叔」朗賢峯睇樓 稱收租換樓皆好

鷹君（0041）及港鐵合作的何文田朗賢峯，剛過去周四起開放設於旺角朗豪坊的示範單位，並進行收票。市場消息指出，兩日來估計收到近1000張入票，以首推115伙計，超額認購暫逾7.7倍。現場有不少準買家及地產代理在連接朗豪坊的行人天橋排隊，等候參觀示範單位。

項目亦吸引名人到場參觀，包括著名股評人「陸叔」陳永陸，他表示，新盤位處港鐵何文田站上蓋，鐵路沿線物業有一定優勢，不論長線收租或是作換樓都是好選擇。

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