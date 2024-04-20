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新地洗衣街商業地王 獲城規批建摩廈

【明報專訊】新地（0016）去年3月以47.29億元、每方呎樓面地價3103元中標的旺角洗衣街商業地王，上月遞交發展方案後旋即獲批，城規會昨日於有附帶條件下批准其發展方案。新地歡迎城規會批准其申請，將打造該項目成為旺角的Green Heart，具備綠化、可持續發展元素的大型綜合新商業地標。

新地：為社區帶來新亮點

新地執行董事陳康祺表示，項目作為旺角區近年首個大型地標式商業項目，集團將採用公共交通導向模式（Transit-oriented development，簡稱TOD）發展，提供商業空間，並透過社區共融、綠化環境及更佳的連接性和可達性，為社區和居民帶來新的亮點。他續稱，集團在旺角區發展多年，如MOKO、新世紀廣場和帝京酒店一直是區內的商業及消費熱點，新項目將與它們產生協同作用，發揮旺角傳統文化與潮流熱點兼備的特色，成為中九龍的商業、零售購物和旅遊消費核心。

資料顯示，申請地盤位於洗衣街與亞皆老街交界，面積約12.42萬方呎，整個發展包含3座大樓，分別主大樓、政府、機構或社區設施附屬大樓，以及承托行人天橋的構築物（含零售元素）。其中主大樓高達320米（主水平基準上，下同），將打破同區朗豪坊255米高的紀錄，成為旺角最高商廈。主大樓將建一幢53層高的商用物業，另設一幢4層高的政府、機構或社區設施附屬大樓，以及一幢兩層高建築物以承託前往黑布街行人天橋的建築物，此包括零售樓面，總樓約152.42萬方呎，其中商業樓面約120萬方呎，而商場則佔約20萬方呎；項目中提供不少於7.05萬方呎的公共空間。

砵蘭街舖4130萬沽 21年半升2.6倍

另資料顯示，旺角砵蘭街183號地下舖位，面積約1100方呎，本月中以4130萬元易手，呎價3.75萬元。原業主2002年10月以1160萬元購入，早前以5500萬元放售，議價後減價1370萬元或25%易手，持貨近22年，帳面賺約2970萬元或約2.6倍。

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