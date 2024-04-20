LYOS特色戶呎租46元 創屋苑新高

王續指出，#LYOS分層戶租金表現亦理想，屋苑2B座低層B室，實用面積202方呎、同屬開放式間隔，以8600元租出，實用呎租近43元，呎租料屬屋苑分層單位新高；業主2021年353.2萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

形薈3房3.88萬租出 呎租46元

港島東屋苑亦不乏租務成交，美聯高級區域經理佘錦驊表示，筲箕灣形薈新錄3房大戶租務成交，位於1A座高層E室，實用面積844方呎，由「細屋換大屋」的外區租客承租，月租3.88萬元，實用呎租約46元；業主2017年以約2470萬元購入，租金回報約1.9厘。

藍灣海景3房零議價2.5萬租出

另小西灣藍灣半島租賃交投本月稍回落，本月至今錄約7宗租務成交，比3月同期減少3宗或三成。世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，藍灣半島1座高層B室，實用面積605方呎，3房1套間隔，望海景，「零議價」以2.5萬元租出，實用呎租逾41元。業主2017年948萬元購入，租金回報約3.2厘。

曼克頓山兩房獲同區客2.15萬承租

九龍方面，香港置業助理分區董事謝正表示，荔枝角曼克頓山新錄兩房戶租務成交，為位於5座低層E室，實用面積538方呎，業主以約2.3萬元放租約10日，獲同區客洽詢，議價後減價1500元或6.5%，以2.15萬元租出，實用呎租約40元；業主2012年以約563萬元購入，租金回報約4.6厘。