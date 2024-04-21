moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

PARK SEASONS首輪沽126伙

【明報專訊】鐵路新盤持續熱賣，由會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日首輪發售168伙，售出126伙，佔可售單位75%，計及同系SEASONS PLACE，以及黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast，3個鐵路項目不足一個月內售約1240伙，涉資逾144億元。同屬鐵路盤的何文田朗賢峯將接力登場，項目暫收逾2000票，昨日原價加推88伙，部署短期內開售。

大手買家逾2000萬購5伙1房戶

樓花期約19個月的PARK SEASONS，昨日首輪共售出126伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目中最大手的買家，一組內地客斥資逾2000萬元購入5個1房單位，另有數組買家購入兩伙。連同SEASONS PLACE，項目不足一個月累售近700伙，佔可售單位逾85%，套現逾44億元，為「撤辣」後售出伙數最多的新盤。

黃氏補充，集團今年在不足4個月內，銷售單位達1005伙，累積銷售金額達110億元。會德豐地產主席梁志堅表示，期望今年內可達到200億元銷售目標，集團擬於下月將推出灣仔春園街項目，而今年計劃推售啟德、黃竹坑港島南岸第6期，以及山頂種植道豪宅等項目。

朗賢峯超購16倍 原價加推88伙

同屬鐵路盤、由鷹君（0041）與港鐵合作發展的何文田朗賢峯，日前以折實均呎19,988元推出首張價單，已收逾2000個認購登記，以首張價單115伙計，超額認購16倍，昨日原價加推88伙應市。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，加推價單第2號共88伙，計算最高折扣18%後，折實售價由696.1萬至1814.3萬元，折實呎價由18,464至23,872元，折實平均實呎20,969元，當中有半數單位的折實呎價低於2萬元，屬原價加推。

澐璟單日沽7伙 吸金1.18億

另由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再添7宗成交，單日套現逾1.18億元。售出7伙中，4宗成交均位於5座，其中5座9樓A室，實用902方呎，間隔為3房1套連儲物房，成交價2525.6萬元，實呎2.8萬元，另餘下3個單位為兩房戶，成交價介乎1677.38萬至1719.16萬元，實呎29,583至30,481元。

據悉，澐璟自2022年底推出至今，累售223伙，套現逾87.5億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款