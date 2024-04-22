ONE STANLEY示範單位曝光 8000萬打造會所

建灝：睇樓客七成來自本地

建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一上周三現身現樓介紹項目時指出，項目已有約350枱客參觀過現樓示範單位，當中七成為本地客、三成來自內地，其中70%計劃購買單位作自用， 餘下30%作投資。若市場反應理想，發展商料本月有望錄得雙位數成交量。

上周五項目亦公布，明日至4月30日以「即日招標、即日截標」形式出售9伙，包括兩間洋房、4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用約1826至3102方呎，其中4伙屬新推單位。羅建一又指出，ONE STANLEY由全球殿堂級建築大師羅伯特．阿瑟．莫頓．斯特恩 （Robert A.M. Stem） 帶領團隊親自操刀，而會所內的收藏品屬博物館級，部分更是全球只得一件。

36號洋房裝修費涉2200萬

項目總樓面27萬呎，提供82個單位的ONE STANLEY，開放的現樓示範單位中，包括第36號洋房名為「Alexandra」連裝修示範單位（每幢洋房皆以古希臘神話或地方名作命名），樓高3層，5房4套連天台獨立洋房，同戶型單位全盤只有7間屋，該幢洋房總面積3097方呎，設624方呎戶外花園、78方呎平台及630平方呎天台和地庫酒窖，總裝修費涉約2200萬元。

值得留意，上周五售出的第35號洋房正正位於第36號洋房毗鄰，同位處項目較後排，實用3102方呎，為4房4套連書房間隔，設78方呎平台、513方呎花園及630方呎天台，連兩個車位，成交價約1.16億元、呎價37,344元。至於另一個現樓示範單位則位於第11座2及3樓C室連天台戶，總裝修費約2000萬元，由國際著名室內設計公司via. Architecture主理，其代表作包括法國頂級香水品牌Goutal亞洲旗艦店設計，單位面積2566方呎，天台面積1089方呎，連38方呎平台及71方呎庭院等。