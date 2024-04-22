十大屋苑周末8成交 「撤辣」後新低 按周再跌11% 連續3個周末單位數買賣

另有部分二手業主大幅蝕讓離場，元朗半新盤瑧頤一個一房戶以300萬元售出，做價為屋苑歷史新低，一手業主持貨近5年，料實蝕逾四成。

中原地產指出，十大屋苑上周末錄得8宗成交，按周再跌11.1%，並連續3個周末錄得單位數成交量，為近8周新低，零成交屋苑收窄至4個，分別為鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及沙田第一城。至於荔枝角美孚新邨及藍田麗港城周末兩日則各錄兩宗成交，已是十大屋苑中成交量較多的屋苑。

業界：本月二手交投料較3月少

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手新盤繼續主導大市，大部分新盤開價克制且貨源多元，吸引力大於二手，二手交投連番受壓，另二手細價平盤早已被消耗，買家亦不願追價入市，令購買力進一步傾向一手市場。

另外，美聯物業分行統計，過去兩日十大屋苑共錄約9宗成交，與前周末約9宗相若，連續兩周維持單位數水平，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然美國息口已見頂，但減息時間表仍存在一定變數，加上二手筍盤被消化，導致二手市場交投在上月一輪升勢後，近期成交表現已見放緩，預期本月二手交投將較3月減少，但叫價合理的筍盤仍然不乏買家垂青，在樓市剛性需求帶動下，二手交投保持健康及活躍水平。

瑧頤一房300萬沽 5年實蝕四成

事實上，二手市場連錄蝕讓低價成交，市場消息稱，元朗瑧頤中層A7室，實用291方呎，1房間隔，以300萬元售出單位，實呎10,309元，成交價及呎價均為屋苑新低。原業主2019年6月499.8萬元一手購入，持貨近5年，帳面蝕199.8萬元，計及回贈及其他使費，料實蝕逾210萬元，蝕幅約43%。

加州豪園實呎失守9000元 7年首見

美聯物業營業經理陳贊強指出，元朗加州豪園蒙尼卡徑雙號洋房，實用1348方呎，剛以1248萬元售出，實呎8985元，為屋苑2017年後、即約7年來，呎價首次跌穿9000元水平，單位屬3房套間隔，花園面積324方呎。原業主2003年10月438萬元購入，持貨約20年半，帳面獲利810萬元，升幅近1.9倍。