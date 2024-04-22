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柴灣小西灣居屋交投旺 本月暫錄17宗 超上月全月

【明報專訊】二手資助出售房屋新安排上月生效，居屋及綠置居的最長保證期由30年增至50年，刺激二手居屋交投，柴灣及小西灣上月全月錄14宗居屋交投，較2月錄4宗急升2.5倍，而本月至今亦已暫錄17宗居屋成交，已超越上月全月。

富欣3房438萬未補價沽 27年升逾兩倍

中原地產資深分區營業經理鄭俊輝表示，小西灣富欣花園2座中層G室，實用592方呎，3房間隔，望內園景，未補地價以438萬元易手，實呎7399元。原業主1997年136萬元未補價購入，持貨約27年，帳面獲利302萬元或2.2倍。

「白居二」客270萬購怡雅苑兩房

另外，中原地產高級分區營業經理黃達雄則稱，新一批「白居二」流入市場，居屋市場交投暢旺，大埔怡雅苑A座高層01室，實用面積401方呎，兩房間隔，以270萬元沽出，實呎6733元。新買家為「白居二」客，原業主1999年95萬元未補價購入，持貨約25年，帳面獲利約175萬元離場，賺幅約1.8倍。

不過，亦有部分居屋業主蝕讓，世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯稱，馬鞍山錦禧苑錦榮閣高層10室，實用554方呎，3房間隔，以410萬元未補價沽出，實呎7401元。原業主3年前即2021年7月才以510萬元未補價購入，持貨不足3年，帳面損失100萬元，連使費料實蝕約125萬元，蝕幅約24%。

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