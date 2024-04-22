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綠楊新邨半月兩成交 呎價守1.2萬

【明報專訊】「撤辣」後二手市場成交量雖在3月份出現大躍進，但隨着一手新盤頻頻開售搶客，令本月二手交投再度受壓。荃灣鐵路沿線老牌指標屋苑綠楊新邨，上月交投按月倍增至14宗，惟本月截至17日僅錄兩宗成交，惟成交呎價仍穩守1.2萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

中原分行經理麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨Q座中層4室，實用475方呎，屬「大兩房」間隔，原叫價600萬元，減價20萬元或3%後，以580萬元沽出，實呎12,211元。原業主1983年30萬元一手買入，持貨約41年，帳面獲利550萬元或18倍。 麥氏指出，市場剛性需求仍高，「撤辣」後買家入市步伐亦較之前加快，由於屋苑有鄰近鐵路站的優勢，料成交量即使回落，相信不會對屋苑做價造成太大影響。

黃子華2880萬沽雲峰大廈 11年升18%

另外，市場亦屢錄知名人士沽貨個案。資料顯示，原由知名藝人黃子華持有的北角半山老牌豪宅雲峰大廈A座低層02室，實用1650方呎，原則屬3房間隔，據悉已改為大一房設計，上月中連車位以2880萬元售出、實呎17,455元。黃子華早於2013年以2438萬元連車位購入，帳面獲利442萬元或18%。

資料顯示，由已故收租王永倫集團創辦人倫志炎兒子倫耀基持有的柴灣杏花邨42座中層8室，實用826方呎，3房1套連士多房間隔，享開揚海景，上月以1200萬元易手，實呎14,528元。新買家以公司名義入市，該公司同時亦持有多個杏花邨單位。倫志炎早於1989年以149.85萬元一手購入，至2015年由其子倫耀基承繼物業，持貨約35年，帳面升約1050萬元或約7倍。

Dear Jane主音1828萬沽傲瀧

由知名樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）持有的西貢傲瀧15座高層A室，實用1183方呎，3房1套間隔，本月初連車位以1828萬元售出，實呎15,452元。資料顯示，黃天翱2018年2035萬元一手購入單位，及後再以200萬元購入一個車位，合共約2235萬元，帳面蝕讓407萬元，若連使費料實蝕逾500萬元或約22%。

維港灣3房售1130萬 4年蝕400萬

香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站維港灣3座中層H室，實用645方呎，3房1套間隔、望市景及泳池園景，以1130萬元易手，實呎17,519元。原業主2019年8月以約1450萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕約320萬元或22%，連使費料實蝕約400萬元或逾27%。

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