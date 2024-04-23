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內地手遊「途遊」等7380萬接劉嘉玲深灣9號貨

【明報專訊】「撤辣」後市場先後有藝人沽貨，剛再奪影帝的梁朝偉，其妻劉嘉玲本月初就以7380萬元售出香港仔深灣9號一個4房單位連車位，持貨約13年，帳面獲利1937萬元，而新買家為內地手機遊戲公司「途遊」或相關人士。

劉嘉玲持貨13年帳賺1937萬

今次劉嘉玲售出之單位，為深灣9號1座中層A室，實用面積1949方呎，連車位於本月初以7380萬元售出，實呎37,865元。

據悉，劉嘉玲早於去年放售該物業，叫價曾高達9000萬元，上月減價至7980萬元，最後以7380萬售出，較最高叫價低1620萬元或18%。不過，劉嘉玲早於2011年以公司名義斥約5273萬元一手購入單位，及後以170萬元購入車位，合共約5443萬元，現帳面獲利1937萬元或36%。

買家方面，則以MINILAND LIMITED作登記，公司股東為香港途遊科技有限公司，而香港途遊董事則為途遊（北京）創始人兼CEO李建良，該公司為內地手遊公司，於2015年曾為中國十大新銳遊戲企業，李建良則為當年中國遊戲產業十大新銳人物。

事實上，劉嘉玲過往投資不少豪宅均有所斬獲，如2020年就以4400萬元，將西半山蔚然高層C室3房戶售予賭王何鴻燊女婿、何超儀丈夫的前藝人陳子聰，單位實用面積1301方呎，實呎33,820元，較2011年購入價3909萬元，帳面升值491萬元或約12％。

王菲8000萬放售同一屋苑單位

至於劉嘉玲好友、天后王菲所持有的深灣9號1座中層A室，樓層較劉嘉玲所持單位低一層，據悉，亦與劉嘉玲同期放售，目前連車位叫價約8000萬元，實呎4.1萬元，王菲與劉嘉玲同期購入，當時單位作價5234萬元，以車位同約170萬元計，若成功售出帳面將可獲利離場。

值得一提，王菲過往不乏蝕讓在港物業，最矚目為2001年以3450萬元購入、被視為「鋒菲戀愛巢」的大潭龜背灣1號屋，於2003年以3250萬元售出，帳面蝕200萬元或約6%。

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