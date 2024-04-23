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凱玥再沽3伙吸金1.8億 呎價2.6萬至2.8萬

【明報專訊】市場聚焦何文田朗賢峯將開售，綜合市場資訊，4月至今整體一手成交累錄約1370宗，其中合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，最新售出3伙，屬第1座實用面積1956至2247方呎4房A、B室標準戶，成交價5177萬至6448萬餘元（其中兩伙連車位）、實呎2.64萬至2.86萬元，單日吸金逾1.79億元。

凱玥上周開展新一輪銷售，至今售出11伙，套現約6.45億元；可留意是，凱玥去年曾售出5伙第3座、5座單位，成交呎價3.9萬至5.08萬元。翻查資料，發展商2017年初以168.55億元投得項目所處的鴨脷洲地皮，每方呎樓面地價逾2.21萬元，曾是本港賣地史上成交價最貴地皮。

事實上，市區豪宅不乏承接。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，集團今年迄今售逾1340伙、吸金94億元，系內啟德跑道區天瀧，最新以3708萬元售出第3座23樓A室，實用面積1102方呎3房戶、實呎3.36萬元；同系啟德THE HENLEY II 第1座23樓A室，成交價逾3010萬元，實用面積888方呎3房戶、實呎3.39萬元。

此外，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的跑道區澐璟亦添兩宗成交、吸金逾4580元；其中第8座5樓B室，實用面積1185方呎3房戶，成交價2978萬元、實呎2.51萬元。澐璟2022年底推出至今累售226伙，套現逾88億元。

名日．九肚山4房餘貨減價三成

新界方面，長實（1113）沙田九肚麗坪路名日．九肚山更新價單，部分實用面積1226方呎4房餘貨減價逾三成；以第2座3樓C室為例，新價單定價1909.1萬元，以最高折扣15%計，折實價1622.7萬元、實呎1.32萬元，較之前折實價2503.3萬元（最高折扣10.25%）、實呎2.04萬元，低約35%；項目5月1日起將推售15伙4房戶。信置（0084）馬鞍山SILVERSANDS，則售出第3座5樓A室，實用面積1249方呎4房戶，成交價2895.9萬元、實呎2.31萬元。

至於朗賢峯II B期，估計過去5日累收約3000票，以已開價203伙計，超額約14倍。另資策（0497） 佐敦新盤高臨，今日向傳媒開放示範單位，料日內開價。

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