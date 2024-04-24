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高臨擬五一黃金周首輪開售

【明報專訊】下星期踏入五一黃金周，為發展商推售新盤的黃金檔期，新盤市場除聚焦鐵路盤開售外，資本策略（0497）旗下佐敦高臨，料最快今日公布開價，有機會五一黃金周作首輪開售，而項目周五起，將正式向公眾開放設於尖沙嘴K11商場的示範單位。

首推單位料兩房戶為主

高臨樓花期長約20個月，共提供259伙，當中主打的兩房戶，佔137伙或53%。資策執行董事何樂輝表示，首批推出單位，料以兩房戶型為主。

事實上，項目提供的兩個示範單位均屬兩房設計，當中第A1座18樓A室，附裝修，實用面積707方呎，原則為兩房一套間隔，設計師將部分大廳空間劃成工作室，變身成三房一套，並以木系主調布置，樓層高度約3.1米。

客廳配以一組三座位梳化及木製茶几，飯廳以廂座設計，可放置6人餐桌椅；主人套房配以曲尺落地窗，增加採光度，套廁為交樓標準設計，配備浴缸；廚房採用Miele家電，如蒸焗爐、抽油煙機等。

資策：內地路演反應理想

至於第A2座18樓C室以清水房展示，實用面積423方呎兩房戶型，客廳連三合一露台，飯廳一旁為開放式廚房，放置一組曲尺型櫥櫃及酒櫃，廚具配備西門子家電；主人房及睡房與大廳同向，料可享西九龍、環球貿易廣場一帶海景。

資策副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，項目早前已經在中國內地進行路演推廣，反應理想，相信對內地買家具吸引力。

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