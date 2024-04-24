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ONE HOMANTIN特色戶1620萬沽 料蝕四成

【明報專訊】正當鷹君（0041）及港鐵（0066）何文田全新盤朗賢峯IIA、IIB期，即將正式開售之際，同區半新盤卻錄得蝕讓個案。樓齡約6年、位於何文田常富街的ONE HOMANTIN，屋苑一個連天台特色戶，新近以1620萬元售出，原業主持貨約5年，料實蝕約1080萬元或42%，料為屋苑歷來蝕讓幅度及金額最大個案。

3房間隔連天台 呎價約兩萬

上述單位為ONE HOMANTIN第7座頂層，利嘉閣聯席董事曾淑貞表示，單位實用面積795方呎、3房1套連工人套間隔，另連653方呎天台，原業主以1800萬元放盤，累減180萬元或10%後，以1620萬元易手，實呎20,377元；原業主2019年以2579.4萬元一手購入，並曾於2022年作內部轉讓，單計帳面蝕959.4萬元或37%，在計及使費、發展商當年提供的回贈，料原業主仍有可能實蝕1080萬元或42%離場。

寶明苑未補價開放戶

175萬售 蝕逾兩成

事實上，二手市場不乏其他蝕讓個案。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶松閣（A座）高層1室，屬實用面積211方呎的開放式戶，原業主去年底叫價200萬元（未補地價），累減25萬元或12.5%後，以175萬元（未補地價）獲綠表客承接，實呎8294元；原業主2019年以約225萬元（未補地價）購入，帳面蝕50萬元或22%，如連同其他使費，有可能實蝕約56萬元或25% 離場。

他續稱，另一名綠表買家，以498萬元（未補地價）購入將軍澳同區富康花園第6座中層D室，實用面積592方呎3房戶，實呎8412元；原業主早於1998年以約147.1萬元（未補地價）購入，帳面賺逾350萬元或2.4倍。

天宇海3房890萬易手

3年實蝕165萬

私宅方面，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山天宇海第7B座高層C室，實用面積746方呎3房間隔，原業主4個月前以980萬元放售，累減90萬元或9%後，以890萬元易手、實呎11,930元；原業主2021年以1000萬元購入，帳面已蝕110萬元或11%，連同其他使費，有可能實蝕約165萬元或約16.5%。

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