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高臨折實均呎1.9萬 1房479萬起 呎價低3年半前佐敦同區新盤兩成

【明報專訊】九龍區全新盤接連推出，鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯第IIB期，本周六首輪開售260伙前，資本策略（0497）發展、樓花期約20個月的新盤高臨則於昨日開價，首推52伙，1房折實479.3萬元入場，折實均呎19,388元，較2020年11月恒地（0012）推售區內單幢盤本木，首批50伙折實均呎23,928元，低約19%。資策執行董事何樂輝形容，是次開價屬「高鐵臨門起動價」，較市價有逾兩成折讓，項目明日向公眾開放位於尖沙嘴K11商場的示範單位，同日起收票，料下周開售。

明報記者 江俊洋

佐敦新盤供應一向不多，與高臨具相若規模的同區半新盤，已經要追溯至2020年11月，由恒地發展、鄰近港鐵佐敦站的本木，當時發展商首推50伙折實均呎達23,928元。本木樓齡約3年，高臨開價前屋苑中層A2室錄二手成交，實用511方呎兩房雙套戶，獲內地客以1250萬元承接，實呎24,462元。資策副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指出，目前大部分發展商開價均有少許折讓，預告新盤日後或會提價加推單位。

明起收票開示範單位

高臨的基座為商業樓面及寫字樓，住宅層由12樓起，提供259個單位；是次首張價單涉52伙，佔全盤供應20%，包括21伙1房戶、28伙兩房戶、3伙3房戶，實用269至545方呎，價單定價由536.8萬至1363.1萬元，折實價479.3萬至1158.7萬元、折實呎價17,818元至21,261元，該批單位集中於項目12至21樓，屬發展商所指的中高層單位。

首批8伙1房折實低於500萬

入場單位為A1座12樓F室，屬實用269方呎的1房單位，向北，料望茂林街的樓景，價單定價563.8萬元，折實價479.3萬元、折實呎價17,818元，同時為今批折實呎價最低單位。發展商補充，其中8伙的折實價均低於500萬元，全屬實用269至272方呎的1房戶。

項目設3種付款計劃，包括120天現金付款計劃、120天備用一按貸款付款計劃及建築期付款計劃，採120天現金付款計劃，享5%折扣外，連同其他折扣優惠合共10%，總折扣率最高達15%，較建期付款最高折扣10%，相差5個百分點。

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