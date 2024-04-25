YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放

【明報專訊】五一黃金周勢成各新盤推售黃金檔期，新地（0016）旗下現樓項目、元朗站The YOHO Hub II今日先向傳媒開放現樓示範單位，新地代理總經理陳漢麟表示，有機會先推出第8座單位，並爭取五一黃金周開放予公眾參觀，計劃未來一至兩周內開價及下月開售。樓盤除會所「Club Vim」外，住戶將來亦可使用屋苑另一會所「Club Vis」，屬YOHO系列中首個採用雙住客會所設計的項目，面積共約25萬方呎，包括約4萬方呎室內面積和約21萬方呎戶外園林空間。陳又稱，項目每方呎管理費約4.62元。