「台灣張」蝕放上環商廈

估值9800萬 7年前1.4億購入

高力指出，是次出售部分佔全幢物業業權35%，部分連租約及部分交吉，可以公司轉讓形式出售。資料顯示，「台灣張」在2017年以約1.4億元購入物業，以現時市值計算，帳面貶值約30%。

華懋800萬沽牛頭角舖 20年升近4倍

另市場消息指出，牛頭角定富街83至103號富裕大廈地下10號舖連閣樓，商舖面積約1202方呎，入則閣樓約1081方呎，合共2283方呎，約800萬元易手，呎價3504元。資料顯示，原業主為華懋集團，2004年4月以166.46萬元購入，持貨20年，帳面獲利約633.54萬元或3.8倍。

資料顯示，原由億京持有的沙田石門京瑞廣場2期地下23、28及30號舖，合共4342方呎，本月初分別以1615.35萬元、1295.58萬元及1896.45萬元易手，合共4807.38萬元，呎價約1.1萬元，買家為煌府婚宴專門店集團主席陳首銘或有關人士。