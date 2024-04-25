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「台灣張」蝕放上環商廈

【明報專訊】投資者積極放售工商舖物業，有「台灣張」之稱的投資者張彥緒，最新委託高力國際放售上環德輔道西32至36號帝權商業大樓一籃子物業，包括地庫、地舖、閣樓、1樓及2樓全層連部分天台，涉總建築面積約9901方呎，市場估值約9800萬元，呎價約9898元。大廈命名權及外牆使用權將一併出售，地舖及閣樓外牆設戶外廣告位。

估值9800萬 7年前1.4億購入

高力指出，是次出售部分佔全幢物業業權35%，部分連租約及部分交吉，可以公司轉讓形式出售。資料顯示，「台灣張」在2017年以約1.4億元購入物業，以現時市值計算，帳面貶值約30%。

華懋800萬沽牛頭角舖 20年升近4倍

另市場消息指出，牛頭角定富街83至103號富裕大廈地下10號舖連閣樓，商舖面積約1202方呎，入則閣樓約1081方呎，合共2283方呎，約800萬元易手，呎價3504元。資料顯示，原業主為華懋集團，2004年4月以166.46萬元購入，持貨20年，帳面獲利約633.54萬元或3.8倍。

資料顯示，原由億京持有的沙田石門京瑞廣場2期地下23、28及30號舖，合共4342方呎，本月初分別以1615.35萬元、1295.58萬元及1896.45萬元易手，合共4807.38萬元，呎價約1.1萬元，買家為煌府婚宴專門店集團主席陳首銘或有關人士。

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