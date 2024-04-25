富達國際劉培乾：政策開始托底 內房調整近尾聲

不少外資認為，中國內地經濟現正面臨巨大挑戰，背景是在2021年以前的10至20年，房地產是經濟增長主要動力之一，而這個情况在2021年以來已經出現重大改變，房地產由經濟增長動力轉為拖累。

富達國際劉培乾指出，投資者過去幾年均圍繞着中國內地經濟增長動力結構性轉型此問題討論，她認為這方面屬繼續有成果，目前經濟轉型亦已進入深水區、正在深化，因此，中國內地經濟增長的潛力、即長期潛在增長率也是在摸索的過程中，她認為，該增長率最大可能就是可控的穩定。

劉培乾分析，根據富達國際編制的中國內地經濟活動指標，在2020年新冠疫情爆發前，工業、服務業及房地產業基本上同步增長，但這情况在疫情後已出現變化，最快復蘇的是服務業，跟着由工業來接棒、變成新的周期增長引擎，而房地產業一直面臨比較大壓力。劉培乾形容，這屬於「三線分化」非常突出的增長模式（見圖1）。

投資高端製造業新基建 提升長期生產力

國家主席習近平早於2016年12月14日，已在中央經濟工作會議中首次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」，這至今亦成為內地政府在房地產領域的指導政策。劉培乾指出，在內地固定資產投資此領域，房地產投資近年已見頂回落，增長最快的是製造業固定資產投資，而基礎建設固定資產投資亦增長理想（見圖2）。

市場需重新發現中國長期潛在增長

劉培乾分析：「近年中國內地的製造業投資其實是排首位，而且基建投資亦由傳統的公路鐵路機場轉變為『新基建』，這是經濟轉型的方向，在我們看來，儘管在房地產結構性轉型此非常艱難的情况下，此方向仍然是繼續堅持的，所以我們覺得這是一個長期趨勢，市場也需要重新發現中國內地經濟在高端製造業和『新基建』帶領下，長期潛在增長率在怎樣的區間，我們更傾向認為，如果投資高端製造業和『新基建』可以推動生產力發展的話，那其實該增長率不一定會像現在市場預測一樣會下降。」

假如中國內地經濟長期潛在增長率向好的話，居民購買力上升，亦有利房地產市場止跌回升，而且可以留意的是，在港股本周以來升浪之中，內房藍籌華潤置地（1109）、中國海外（0688）及龍湖集團（0960）股價亦分別升7.66%、5.38%及3.84%。

劉培乾認為，即使內房市場結構性挑戰仍然存在，但隨着政策已開始轉為支持及托底，目前離調整期的尾聲可能已更進一步。

美今年經濟增長料理想 利中國內地出口

外圍方面，劉培乾指出，由於富達國際預測美國今年經濟增長、就業、通脹及金融市場等四大指標，大部分屬「軟着陸」甚至是「不着陸」，例如美國經濟增長料介乎1%至2.5%，而通脹高企於約3%，在美國需求如此強勁下，會從中國內地入口更多產品，因此中國內地首季出口及製造業數據均頗理想，料此趨勢短期仍會持續，她表示：「中國內地是世界工廠，所以美國對全球產品需求增加的話，便會體現在中國內地工業及製造業的復蘇上。」

不過，劉培乾亦提醒，美國今年經濟增長強勁亦會對中國內地帶來挑戰，例如假如聯儲局繼續維持目前的高息環境、不減息的話，人民銀行減息空間亦會受到限制，料資產市場仍會波動。

明報記者 葉創成

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