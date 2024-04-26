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朗賢峯8日收7500票 超購28倍 YOHO Hub II最快下周初開價 料涉188伙

【明報專訊】新盤開售攻勢未遏止，市區焦點鐵路新盤、鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，繼昨日起招標推售第IIA期84伙後，明天以價單形式首輪發售的第IIB期260伙，昨日截票，過去8日累收逾7500個登記，超額近28倍。至於另一同具鐵路概念的焦點新盤，新地（0016）元朗現樓The YOHO Hub II，開售亦如箭在弦，料最快下周初開價，首推單位料不少於188伙。

明報記者 江俊洋

屬港鐵何文田站「站頂」壓軸項目的朗賢峯，分第IIA、IIB期發展，合共990伙，樓花期長約11個月，當中涉572伙的第IIB期，至今已公布3張價單共284伙，明日於旺角朗豪坊以價單形式首輪銷售260伙，佔第IIB期單位總數45%，實用面積由388至774方呎，涵蓋1房至3房1套間隔，所有單位均位於第6A、6B座，入場單位為第6B座2樓C室，實用388方呎1房戶，折實價688.7萬元、折實呎價1.77萬元，亦有少量連平台特色戶、頂層連天台特色戶推出。

明首輪賣260伙 1房入場689萬

根據項目銷售安排，首輪銷售當日將分V組、A組及B組進行，V組買家最多可買8伙，A組最多可買3伙，B組為散戶。

至於新地（0016）旗下已屆現樓的The YOHO Hub II，發展商昨日開放現樓示範單位予傳媒參觀。新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub II現樓示範單位，計劃下周正式對外開放，同時公布開價，首推料不少於188伙，盡量涵蓋多種戶型。今期屬The YOHO Hub系列的第6座及第8座，共設有939伙，當中3房單位佔約50%，發展商早前表示，會率先推售第8座的單位。

陳漢麟續稱，集團同系正拆售的港島中半山帝景園，本月至今已經售出25個單位，吸金逾14億元，每伙平均成交價逾5600萬元，主要為本地買家，亦有大手客入市個案。

帝景園天鑄1期本月售28伙 吸金15億

此外，朗賢峯第IIB期開售前夕，新地系內已屆現樓的何文田天鑄1期，亦新錄第7座18樓A室一手成交，實用面積1066方呎3房間隔、設私人升降機大堂，以3071.08萬元招標售出、實呎2.88萬元，買家成交期90日；天鑄4月至今累錄3宗一手成交，吸金約1.1億元。換言之，上述兩個新地市區豪宅，4月至今共售約28伙、吸金總額超過15億元。

■有片睇

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