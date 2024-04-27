去年私宅空置率4.1% 九龍城空置量破萬伙

今年落成量2.2萬伙 近20年新高

該署又預測，今年私宅落成量將升至22,267伙，將創2004年後、近20年新高，九龍及新界將分別佔新供應量的47%及45%，其餘8%來自港島。若按地區計，九龍城的供應量佔新落成單位的26%，約5736伙，第二及第三則分別為元朗及屯門區，分別3649伙（佔約16%）及2751伙（佔約12%）。

另2025年落成量將進一步上升至25,531伙，將創近21年新高，新界及九龍將分別佔新供應量的44%及41%，當中九龍城區亦是供應量最多的區域，涉6971伙，佔整體落成量約27%。

商廈空置率14.9% 有紀錄新高

此外，報告亦指出，截至去年底，整體寫字樓空置樓面達2110萬方呎，較2022年空置樓面約2002萬方呎，按年升6%，空置率約14.9%，是有紀錄以來新高，而甲級商廈空置樓面達約1483萬方呎，規模相當於8幢國金2期。