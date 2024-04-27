moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ONE STANLEY 8日累沽7伙套5.5億

【明報專訊】相對3月全月一手成交錄近4200宗，綜合市場資訊，4月迄今整體一手成交錄約1475宗，雖然明顯放緩，惟市區豪宅不乏大額成交；建灝旗下赤柱ONE STANLEY，最新再售1幢洋房及1間複式戶，單日吸金近1.79億元，令項目過去8日累售單位增至7間、套現總額5.54億元。

凱玥4房5865萬沽 本月累售12伙

ONE STANLEY是次新售出33號屋，座落於Coral Avenue，實用面積3102方呎、4房4套連工作間、書房，另連花園等，連雙車位成交價1.152億元、實呎3.71萬元，買家為本地客，成交期240日；另第1座2樓及3樓A室複式戶，實用面積1931方呎連天台、4房雙套戶，連車位成交價6372.7萬元、實呎3.3萬元，買家同為本地客，成交期120日。

至於港島其他豪宅盤，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，本月至今累售12伙，包括昨日新售出的第1座11樓B室，實用面積2247方呎4房戶，成交價5864.67萬元、實呎2.61萬元。

九龍方面，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，亦再添新成交，以1459.07萬元售出第3B座28樓C室，實用568方呎兩房連儲物房間隔、實呎2.56萬元；澐璟2022年底推出至今，累售230伙、吸金約90億元。另中海外（0688）跑道區維港1號，亦新售出兩伙3房戶，套現逾3363萬元。

LP10複式4153萬沽 實呎2.22萬破頂

將軍澳日出康城一手特色戶亦具承接力。南豐及港鐵（0066）合作、已屆現樓的LP10，招標售出第2B座58樓及59樓C室，4房雙套複式戶，實用1870方呎另連平台及天台，連車位成交價4152.8萬元、實呎2.22萬元，再破屋苑上月做出的最高實呎2.21萬元紀錄。

另資策（0497）以折實均呎1.93萬元首推52伙、以1房戶折實入場費479萬元作招徠的佐敦高臨，昨起收票，市場消息指收約240票，超額近4倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款