moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

何文田朗賢峯首輪沽清260伙 高臨兩日逾2000人次參觀示範單位 擬短期加推

【明報專訊】再有市區鐵路新盤開售，由鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，昨日以價單形式首輪銷售，屬第IIB期的260伙，項目在開售前累收逾7500個登記，超額近28倍。市場消息表示，項目首輪沽清，發展商正部署次輪銷售，料日內公布詳情。另資策（0497）新盤佐敦高臨，在過去兩日有逾2000人次參觀，擬於短期內考慮加推應市。

明報記者 甘潔瑩

繼將軍澳日出康城SEASONS系列、黃竹坑港島南岸Blue Coast後，「撤辣」後第三個鐵路新盤何文田朗賢峯，樓花期約11個月，繼日前第IIA期推出84伙、3房及4房大單位招標後，昨日以價單形式推出第IIB期260伙。

以價單形式推售的260伙，實用由388至774方呎，提供1房至3房連套房間隔，另亦包括少量連平台特色戶、頂層連天台特色戶。昨日銷售分3組進行揀樓，分別為V組、A組及B組，V組買家最多可買8伙，A組最多可買3伙，B組為一般買家。市場消息稱，首輪銷售的260伙全數售出，發展商正部署次輪銷售，料短期內加推及公布銷售詳情。

高臨今公布新銷售部署

另樓花期長約20個月的資策佐敦新盤高臨，日前對外開放示範單位及接受認購後，反應理想，發展商亦計劃開售。據悉，項目在過去兩日有逾2000名準買家參觀，主要為年輕專業人士、內地專才、物業投資者及同區分支家庭，發展商將在今日公布最新的銷售部署。

壽臣山15號洋房2.6億沽 實呎6.8萬

此外，一手市場亦連環錄大額成交，由英皇國際（0163）等合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，昨日以招標形式，售出8號洋房，英皇國際副主席楊政龍表示，該洋房實用3823方呎，4套房間隔，連同1153方呎花園及816方呎天台，洋房設恒溫游泳池、私家升降機及1個停車位，成交價逾2.59億元，實呎6.8萬元。

據悉，壽臣山15號自2022年起招標發售，至今沽出4座洋房，套現約20.6億元。

新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，亦以招標售出一伙4房大宅，為1座19樓A室，面積2194方呎，屬4套房間隔，成交價逾1.16億元，實呎5.32萬元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款