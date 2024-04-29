4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票

明報記者 林可為、江俊洋

雖然4月整體一手新盤銷情較上月放緩，但3個新推售的鐵路樓盤，包括長實港島南岸Blue Coast、會德豐將軍澳日出康城PARK SEASONS，以及日前開展首輪銷售的鷹君（0041）何文田朗賢峯，均錄得理想銷情，3新盤4月迄今合共售約950伙，佔同期整體一手成交逾1770伙的54%。

3鐵路盤本月售950伙 佔一手成交54%

由於今日和明日沒有大型新盤進行大型銷售，綜合業界推算，4月全月整體一手成交最終錄約1900宗；可留意是，上述數字雖然按月大跌55%，但仍屬2023年至今按月第3高（2023年3月錄約2130宗、為去年至今按月第2高）。即將踏入5月，發展商仍密鑼緊鼓準備開盤或部署加價；長實與港鐵的黃竹坑港島南岸Blue Coast月初以「撈底價」推出，至今累沽約560伙，佔全盤642伙約87%，長實營業部首席經理郭子威稱Blue Coast餘貨部署加價，料實用面積958方呎「大3房」單位，將率先加價約10%。至於項目周末新售出兩伙，代理消息稱買家均為何文田新盤向隅客，包括第1B座高層Ｂ室，實用面積958方呎，成交價2316.3萬元、實呎2.41萬元。

凱和山現樓累售26伙 吸金1.3億

另樓花期約20個月、資策（0497）發展的佐敦高臨，上周五起開始收票，3日內收約1000張入票，以首批52伙計，超額約18倍；資策地產副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，項目短期內公布首張銷售安排，最快今日加推應市。

其他新盤餘貨亦不乏成交；路勁（1098）屯門掃管笏現樓凱和山，本月以現樓展開銷售後累沽26伙、吸金逾1.3億元，包括最新售出的第5座19樓G室，實用面積571方呎，成交價693.9萬元、實呎1.21萬元；凱和山去年9月開售以來累沽77伙，套現逾3.6億元。

明翹匯沽清在望 餘19伙待售

佳明（1271）青衣現樓明翹匯亦錄新成交，有來自荃灣區的換樓客斥資3275萬元，購入第1座兩伙實用面積807方呎高層3房戶，作價分別1627.5萬及1647.5萬元、實呎2.01萬及2.04萬元；項目現時只餘13伙分層戶、6伙頂層複式戶待售。