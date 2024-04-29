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本月物業註冊料9700宗 近3年新高

【明報專訊】全面「撤辣」對樓市交投的相關影響開始反映；中原最新研究報告指出，4月份截至24日止，整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄8239宗、涉總值705.56億元（具體反映3月成交市况），估計4月全月將錄9700宗、涉資830億元，將較3月全月的5103宗、涉資373.71億元，按月分別上升90%及1.22倍。

全月涉買賣金額830億 逾年半最勁

可留意是，上述買賣登記宗數，有機會成2021年7月錄得9957宗後的33個月、即近3年新高；涉及金額料為2022年8月錄得916億元後的20個月、即逾1年半新高。

一手私宅全月登記料400億新高

至於一手私宅，中原研究部高級聯席董事楊明儀稱，一手私宅4月買賣註冊（截至24日）暫錄3065宗、涉334.8億元，料全月錄約3600宗、涉400億元，較3月全月錄1488宗、涉137.1億元，按月分別升1.42倍及1.92倍。相關宗數料為2006年9月錄3924宗後、逾17年半新高；金額有望打破2017年4月錄得的386.3億元高位，屬1995年7月有紀錄以來近29年按月歷史新高。4月登記宗數最高新盤暫時為會德豐及港鐵（0066）旗下日出康城SEASONS PLACE，暫錄545宗、涉資34.53億元。

二手私宅方面，4月買賣註冊（截至24日）暫錄3853宗、涉284.6億元，料全月錄約4500宗、涉340億元，較3月錄2290宗、涉157.8億元，按月分別升96.5%及1.15倍；宗數料為2021年7月錄5088宗後的33個月，即近3年新高，金額為去年3月錄361億元後13個月新高。

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