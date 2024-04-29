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渣甸山屋地放售 估值6億跌四成

【明報專訊】近月本港地產交投市况明顯回升，惟仍有個別超級豪宅淪為銀主盤，估值亦較高峰期明顯下跌；其中原由印度商人家族成員持有的渣甸山包華士道8號豪宅屋地，最新由接管人推出市場放售，物業最新估值約為6億元，較該家族2021年放售價10億元，低4億元或40%。

現有物業近6500呎 意向呎價9萬

仲量聯行及第一太平戴維斯指出，獲凱晉企業顧問之共同及各別接管人，以及經理人馬德民及黎穎麟委託，放售港島渣甸山包華士道8號的獨立屋地；相關物業現狀為兩層高獨立大宅，位處港島傳統獨立屋豪宅地段，鄰近白建時道商場，多年來區內業主均相當惜售手持的豪宅；上述地盤面積約9814方呎，現有物業實用面積約為6493方呎、另花園面積約6000方呎，具備相當重建價值，物業將以「交吉」及現狀出售。

據悉，物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，將來可重建為3層高獨立屋（連一層開敞式停車間）。以物業最新估值約6億元，以現有樓面計，實呎約9.24萬元。

現為銀主盤 3年前估值10億放售

資料顯示，物業未被接管前，曾經由業主於2021年推出市場放售，當年估值高達10億元，意味上述最新估值，較高峰期低4億元或四成。

仲量聯行香港資本市場部執行董事何家威表示，政府「撤辣」後，積壓的住宅需求逐漸釋放，樓市交投回復暢旺，連月錄得大手客入市個案，而「撤辣」後內地買家積極入市，佔豪宅新盤銷售成交比例由「撤辣」前不足50%，回升至「撤辣」後約70%；而渣甸山作為本港傳統豪宅區之一，相信是次放售的獨立屋地，將獲高端買家追捧，特別是內地富豪。另外，第一太平戴維斯寫字樓銷售投資部首席資深董事溫武忠指出，是次放售物業為渣甸山罕有單邊地段，面向包華士道，極具翻新及重建發展潛力；物業往跑馬地、銅鑼灣僅需約5分鐘車程、約15分鐘車程可直達中環商業區，對外交通方便。

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