十大屋苑周末成交升近四成

太古城3房業主損手20%離場

中原高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城本月暫錄約27宗二手成交，平均實呎1.53萬元，新錄彩天閣高層單位易手，實用面積717方呎3房間隔，原業主去年底以1380萬元放售，累減130萬元或9.4%，以1250萬元售出，實呎1.74萬元；原業主2021年2月以1460萬元入市，帳面蝕210萬元或14.4%，連其他使費有機會實蝕約291萬元或20%。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日同樣錄約11宗成交，較上周末錄9宗，按周上升約22%至4周高位，康怡花園及海怡半島則錄零成交。

荃錦兩房477萬沽 11年升值37%

美聯高級分區營業經理梁仲維稱，荃灣老牌屋苑荃錦中心第1座高層G室，實用面積375方呎兩房間隔，原業主4月叫價488萬元，近日減至480萬元獲外區客洽詢，單位早前雖有租客居住，但仍可安排準買家上門睇樓，終以約476.8萬元交吉易手，累減11.2萬元或2.3%，實呎1.27萬元；原業主2013年以349萬元購入，帳面賺約127.8萬元或37%。

居屋方面，粉嶺皇后山山麗苑的兩年禁售期陸續屆滿；中原分行經理蔡天賜表示，屋苑本月暫錄約3宗二手成交，包括F座中層單位，實用面積283方呎開放式戶，原業主減價逾10萬元或6%後，以152.8萬元未補價沽出、實呎5399元；據悉，原業主2022年以147萬元一手購入，帳面獲利約5.8萬元或3.9%，計及其他使費估計平手離場。