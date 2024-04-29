moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑周末成交升近四成

【明報專訊】本港天氣連日不穩，加上有全新大型樓盤首輪開售，但據中原統計，十大屋苑過去周末（4月27日至28日）交投重上雙位數水平、共錄約11宗，按周回升37.5%，重回4周前高位，其中鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城「捧蛋」；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場業主願意擴大議價幅度，刺激購買力釋放。

太古城3房業主損手20%離場

中原高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城本月暫錄約27宗二手成交，平均實呎1.53萬元，新錄彩天閣高層單位易手，實用面積717方呎3房間隔，原業主去年底以1380萬元放售，累減130萬元或9.4%，以1250萬元售出，實呎1.74萬元；原業主2021年2月以1460萬元入市，帳面蝕210萬元或14.4%，連其他使費有機會實蝕約291萬元或20%。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日同樣錄約11宗成交，較上周末錄9宗，按周上升約22%至4周高位，康怡花園及海怡半島則錄零成交。

荃錦兩房477萬沽 11年升值37%

美聯高級分區營業經理梁仲維稱，荃灣老牌屋苑荃錦中心第1座高層G室，實用面積375方呎兩房間隔，原業主4月叫價488萬元，近日減至480萬元獲外區客洽詢，單位早前雖有租客居住，但仍可安排準買家上門睇樓，終以約476.8萬元交吉易手，累減11.2萬元或2.3%，實呎1.27萬元；原業主2013年以349萬元購入，帳面賺約127.8萬元或37%。

居屋方面，粉嶺皇后山山麗苑的兩年禁售期陸續屆滿；中原分行經理蔡天賜表示，屋苑本月暫錄約3宗二手成交，包括F座中層單位，實用面積283方呎開放式戶，原業主減價逾10萬元或6%後，以152.8萬元未補價沽出、實呎5399元；據悉，原業主2022年以147萬元一手購入，帳面獲利約5.8萬元或3.9%，計及其他使費估計平手離場。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款