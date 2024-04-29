moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月

【明報專訊】樓市有回穩迹象。以馬鞍山天宇海為例，截至4月24日止，本月暫錄兩宗成交，平均呎價11,943元，按月雖然上升不足1%，惟已連續3個月輕微反彈，均呎進一步逼近1.2萬元水平。

3房連儲物房890萬沽 實蝕165萬

天宇海近期錄得一宗蝕讓成交，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯指出，天宇海第7B座高層C室，實用746方呎，3房1套連儲物房間隔，望山景，以890萬元易手，實呎11,930元。原業主於2021年以1000萬元購入，持貨約3年，帳面蝕110萬元或約11%，連使費料實蝕約165萬元或約16.5%。黎又稱，天宇海戶型偏大，主打換樓客市場，近月成交量保持單位數水平，未來或有約一至兩宗升幅，料呎價將平穩上升。他續指出，馬鞍山區內買家普遍以用家為主，市場波動不大，預料區內成交價將微升3％至5%。

新一批「白居二」客陸續入市。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山錦暉苑中層G室，實用面積455方呎兩房間隔，以486萬元易手，實呎10,681元，新買家為「白居二」客。原業主於2020年以337萬元未補價購入，持貨約4年，帳面獲利約149萬元或44%離場。

劉嘉玲7380萬沽深9四房連車位

再奪影帝的梁朝偉，其妻劉嘉玲本月初售出香港仔深灣9號一個4房戶連車位，單位為1座中層A室，實用1949方呎，連車位以7380萬元售出，實呎37,865元。據悉，劉嘉玲早於去年放售該物業，叫價7980萬元，現成交價較叫價低600萬元或7.5%。劉嘉玲早於2011年以公司名義斥約5273萬元一手購入單位，及後以170萬元購入車位，合共約5443萬元，持貨約13年，帳面獲利1937萬元或36%。買家則以MINILAND LIMITED作登記，公司股東為香港途遊科技有限公司，而香港途遊董事則為途遊（北京）創始人兼CEO李建良。

ONE HOMANTIN售1620萬 實蝕42%

另外，部分屋苑仍錄二手蝕讓成交。利嘉閣聯席董事曾淑貞表示，何文田半新盤ONE HOMANTIN 7座頂層連天台戶，實用面積795方呎，3房1套連工人套房間隔連天台，原業主以1800萬元放盤，累減180萬元或10%後，以1620萬元易手，實呎20,377元。原業主2019年2579.4萬元一手購入，曾於2022年作內部轉讓，帳面蝕959.4萬元或37%，連使費及發展商當時提供的回贈，有機會實蝕1080萬元或42%，料為屋苑歷來蝕讓幅度及金額最大個案。

明報記者 周悅蜓

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款