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朗賢峯IIB加推150伙 折實均呎2.2萬 高臨折實均呎2.15萬推52伙新貨 周五首輪開售110伙

【明報專訊】近期九龍區全新盤成市場焦點，鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的朗賢峯，上周六首輪開售第IIB期260伙即日沽清，連同第IIA期招標沽出25伙，兩期共沽285個單位，為集團吸金逾35億元。發展商宣布以價單形式加推第IIB期150伙，折實均呎2.21萬元，較首張價單折實均呎19,988元高約一成。鄰區由資本策略（0497）發展的佐敦高臨，昨晚公布2號價單，加推52伙，折實均呎約21,537元，較首張價單折實均呎19,388元高逾一成，而項目將於周四截票，定於周五首輪開售110伙。

明報記者 江俊洋

高臨其中104伙以價單形式發售（即兩張價單共104伙），佔全盤259伙的四成，A組大手客最多可購8伙；發展商同時推出另外6伙招標發售，5月31日截標。

總結4月全月，一手市場共有3個鐵路全新盤先後開售，其中朗賢峯第IIB期上周末首輪賣樓開出紅盤，發展商昨趁勢公布第4號價單。

有別於已公布的3張價單、均來自第IIB期的第6A、6B座，今次新價單的150伙，全部均位於第5A、5B座、屬首次推出，折實價701.1萬至1943.4萬元，折實呎價18,597元至28,350元，若撇除座向、樓層及景觀因素，屬原價加推。是次價單折實入場單位為第5B座2樓E室，實用面積377方呎，1房間隔，折實價701.1萬元，折實呎價18,597元。

朗賢峯招標沽25伙 最高呎價27882元

此外，項目上周四標售第IIA期（朗賢峯第1至3座）84伙，亦售出25伙，其中第3座1樓C室的連平台特色戶，實用面積846方呎3房1套單位，連794方呎平台，以2358.8萬元成交、呎價27,882元，為全盤開售以來最高呎價。

至於項目第1座20樓D室，實用面積1333方呎，屬4房兩套單位，則以3644.9萬元成交、呎價27,344元，為全盤成交價最高單位。

高臨新價單一房折實490萬入場

資策旗下佐敦高臨，昨晚公布2號價單涉52伙，折實價490.2萬至1783.8萬元，折實呎價17,633元至25,231元，折實均呎21,537元，發展商表示屬原價加推，料主要反映樓層因素。

資策執行董事何樂輝表示，項目至昨日暫收約1100票，當中約三成為內地客。高臨新價單的折實價和呎價最低單位，為A1座12樓E室，實用面積278方呎1房間隔，價單定價576.7萬元，折實價490.2萬元、折實呎價17,633元；另新價單亦首度推出8伙實用面積707方呎3房1套連工作室單位。

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