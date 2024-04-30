黃金海灣·意嵐料快獲批預售 涉692伙

【明報專訊】新界全新盤接力出擊，料日內開價的新地（0016）元朗The YOHO Hub II 後，「玩具大王」蔡志明旗下旭日集團位於屯門的全新盤亦部署登場，項目正式命名黃金海灣，而第1期名為黃金海灣·意嵐。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目料預售樓花紙快將獲批，並會按市况盡快推出。據地政總署資料，項目第1期、2期均於去年8月申請預售，分別有692伙及631伙，共1323伙，全盤樓花期約19個月。