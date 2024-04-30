景林邨「籮底貨」80萬沽 高上月三成

上月60萬售出後遭買家撻訂

上址原業主於2018年5月以32.05萬元一手向房委會未補價購入，以最新成交價計，帳面獲利約48萬元或1.5倍。

另外，2月底政府「撤辣」後，市場吸納銀主盤速度加快，存量亦見回落。據中原地產統計該公司獲委託放盤之資料顯示（見表），截至3月底，住宅銀主盤總數量共有207個，比去年第四季257個存量減少50個或19%，連升3季後終見回落。不過，由於本月起二手成交開始放緩，該行估計，次季銀主盤存量或見回升。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至3月，住宅銀主盤存量共207個，比對上一季減少19%，公私住宅均下跌，其中私宅存量於3月底共有157個，按季減少約20%；公營房屋則有50個，按季少17%，私樓銀主盤數目減幅較公營房屋略高。

住宅銀主盤存量首季跌近兩成

若以私宅按銀主放盤價劃分，除1000萬至2000萬元銀主盤存量不變外，不同價值均錄得跌幅，其中700萬至1000萬元及2000萬元以上私宅銀主盤存量縮減較多，達27%。

事實上，近日市場錄得多宗銀主盤成交，利嘉閣地產分行首席聯席董事黃靜顏表示，上水御景峰中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，屬銀主盤，獲區內客以488萬元承接，實呎11,323元。上述單位原業主2010年以約284.2萬元買入，帳面升值203.8萬元或逾七成。

另外，中原地產分行資深區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城4月至28日暫錄28宗成交，即平均每日錄一宗成交，其中啟天閣中層H室，實用面積759方呎，3房1套間隔，望園景，以1228萬元易手，實呎16,179元。原業主2009年4月606.5萬元購入，帳面獲利621.5萬元或逾1倍。