YOHO新商場6月開幕 料助整體人流增15%

YOHO MIX為元朗最新港鐵盤The YOHO Hub II的基座商場，佔地11萬方呎，主打年輕人路線，提供特色食店和音樂藝術廣場；至於YOHO PLUS則佔地4萬方呎，定位為教育中心。新地租務部副總經理（租務）黃佩玲指出，整個YOHO系列共涉120萬方呎；商店數量將增加三成至430間，而車位將增五成至2300個，其中YOHO PLUS車位數量達880個，料兩商場6月開幕後，整個YOHO品牌都會圈人流將上升15%，而車流量則上升25%。

NOVO內「YATADAY」下周五開幕

同為新地（0016）旗下，位於屯門NOVO LAND的日式超市一田將以全新概念店「YATADAY」於5月10日（下周五）正式開業，店舖佔地約3600方呎，屆時一田將推出各項開業優惠，包括換購限定「YATADAY環保袋」、YATA-Fans會員尊享電子優惠券等。

五一黃金周將至，多個商場推出購物優惠，其中華懋旗下9個商場，即日起至下月5日推出「開啟5.1精彩購物禮遇」，包括換領NINA MALL環保袋及保健禮品，美妝禮品、酒店現金券等。另外，旺角朗豪坊亦將推出九大消費獎賞及回贈，其中即日起至下月31日，逢周日到周四晚6時後泊車，於商場內即日以電子消費滿100元可享1小時免費泊車、滿200元享兩小時，於場內食肆消費更可額外多1小時。商場目前餐飲優惠亦延長至下月31日，從周一至五午市及下午茶時段，擴展至周六、日及公眾假期適用。